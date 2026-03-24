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蘋果重啟AI策略：將推出Siri專屬App和全新界用 新增「Ask」功能

編譯劉忠勇／綜合外電
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蘋果正致力以新版 Siri為中心重建 AI 平台。(美聯社)
蘋果正致力以新版 Siri為中心重建 AI 平台。(美聯社)

蘋果公司（Apple）正在測試一款獨立的Siri 語音助理應用程式（ App），並搭配全新的「Ask Siri」功能，可橫跨旗下所有軟體運作，這是蘋果全面改造人工智慧（AI）應用的一環。

彭博引述知情人士報導，蘋果也會將 Siri 現代化，賦予全新的外觀和類似聊天機器人的體驗。知情人士表示，新版 Siri 預計將於6月8日的全球開發者大會（WWDC）亮相，成為iOS 27和 macOS 27作業系統的一環。

因Apple Intelligence進展不順，蘋果致力以新版 Siri為中心重建 AI 平台，目標是將這項技術從傳統的語音助理，轉型為深度整合各項應用程式、貫穿整個系統的 AI 代理（AI agent）。

這款代號為「Campo」的新版 Siri，旨在更全面控制 iPhone和Mac的功能，並能讀取訊息、筆記和電子郵件等個人資料以執行指令。此外，新版 Siri 還能在應用程式內完成任務、存取新聞內容，並透過蘋果開發的介面和模型搜尋公開網頁。

報導說，蘋果計畫於今年內針對 iPhone、iPad 及 Mac 測試專屬的 Siri App。此舉除了和外部 AI工具抗衡，也為用戶提供了一個存取過往互動紀錄的中心。

App 的主介面將以列表或帶有文字預覽的圓角矩形網格顯示過往對話。用戶可以釘選常用的對話、儲存舊有的對話紀錄、搜尋過往的互動內容，並透過顯眼的加號按鈕開啟新的對話。

用戶仍可透過電源鍵或語音指令啟動 Siri，但蘋果正測試一款全新的介面，以取代 iOS 18 導入的發光邊框效果。

其中一項測試中的新設計，是將 Siri 置於螢幕頂端的「動態島」（Dynamic Island）內，這是蘋果在 2022 年推出的微型介面。啟動後，Siri 會提示用戶「搜尋或提問」。

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