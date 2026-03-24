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蘋果AI關鍵一役在6月 iOS 27將於WWDC26亮相、地圖加入廣告

編譯季晶晶／即時報導
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蘋果年度全球開發者大會WWDC26將於6月8日至12日登場。(路透)
蘋果年度全球開發者大會WWDC26將於6月8日至12日登場。(路透)

蘋果（Apple）周一宣布，年度全球開發者大會WWDC26將於6月8日至12日登場。外界預期，這場大會將成為蘋果在人工智慧（AI）領域的關鍵戰役，藉由發表iOS 27作業系統，推出醞釀多時的新一代AI功能。此外，蘋果傳出規畫在地圖應用程式中導入廣告功能，擴展服務業務布局。

據悉，蘋果將全面改造Siri語音助理，使其具備更接近聊天機器人的互動能力，同時針對旗下作業系統進行底層整理與優化，以改善軟體臃腫與錯誤的問題。

WWDC向來以軟體為主軸，今年預料不會發表重大硬體新品。但彭博先前報導，蘋果仍計畫在今年稍晚推出可折疊iPhone、iPhone 18 Pro系列，以及搭載觸控螢幕的新款MacBook Pro。

為擴大全球開發者參與，今年大會將延續線上形式舉行，並於6月8日在蘋果加州總部舉辦實體主題演講。

另一方面，蘋果持續拓展服務業務版圖。知情人士透露，最快本月宣布地圖應用程式導入廣告功能，預計今年夏季起於iPhone等裝置及網頁版上線。該系統將類似Google地圖的競價廣告模式，允許零售商與品牌針對搜尋關鍵字競標。舉例而言，當使用者搜尋「壽司」時，出價最高的餐廳廣告將優先顯示於搜尋結果頂端。

此舉是蘋果擴大服務業務營收的一環。蘋果服務業務年營收已超過1000億美元，占總營收逾四分之一。雖然廣告部門規模相對較小，但市場預估，今年可望創造約85億美元收入。近年蘋果已陸續於App Store、新聞、podcast及MLS賽事轉播平台新增廣告版位，顯示其正積極擴充廣告業務。

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