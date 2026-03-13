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最近公廁在哪裡？ Google Maps整合AI推問答新功能

中央社舊金山12日綜合外電報導
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谷歌（Google）持續將Gemini整合進旗下多項熱門產品，宣布Google Maps新增人工智慧（AI）功能Ask Maps。(路透)
谷歌（Google）持續將Gemini整合進旗下多項熱門產品，宣布Google Maps新增人工智慧（AI）功能Ask Maps。(路透)

谷歌（Google）持續將Gemini整合進旗下多項熱門產品，今天宣布Google Maps新增人工智慧（AI）功能Ask Maps，用戶將能提出「複雜且貼近現實的問題」，並獲得極為詳細且個人化的回覆。

美國科技網站The Verge報導，Google Maps過去難以處理太過具體的問題，例如「哪裡不用排隊買咖啡就能讓我幫手機充電」、「最近又不會太髒的公共廁所在哪裡」，不過在Gemini的幫助下，這些問題將獲得答案，並直接提供導航。

Ask Maps讓用戶能以對話方式描述自己的計畫，Gemini將分析並回答問題，還會透過用戶過往與Google Maps互動的資料提供個人化建議。

Google產品經理杜奇（Andrew Duchi）在記者會上示範如何向Ask Maps提問：「我有朋友下班後要從（紐約市曼哈頓）中城東區過來和我見面。你可以幫我們在辦公室和中城東區之間找一間氣氛溫馨的素食餐廳，並預約今晚7時4位嗎？」

Ask Maps會運用Gemini分析用戶上傳的評論和照片，提取可能地點的氛圍或是否繁忙等資料，並提供多項建議；用戶曾收藏或互動過的地點也可能出現在回覆中。如果你喜歡推薦結果，Ask Maps還能進一步幫你訂位。

當被問及Google是否打算讓餐廳、飯店等商家付費在AI生成行程或推薦中占據主要位置，杜奇沒有正面回應，表示無法推測長期的商業化計畫。不過他強調，目前付費置入不會影響Ask Maps的推薦內容。

這項功能本週將在美國和印度的Android及iOS裝置上推出，並計劃近期發布電腦版支援。

此外，Google也正透過Gemini改造Google Maps的地圖呈現方式。Google宣布，全新「沉浸式導航」是Google Maps導航服務逾10年來最大規模升級，利用3D圖像模擬建築、橋樑、交通號誌等路標，盡可能還原道路細節，讓視覺效果更直觀。

沉浸式導航下週起將在美國推出，並逐步應用至其他地區。iOS和Android裝置、蘋果（Apple）的CarPlay與Android Auto系統，以及內建Google系統的車輛都能使用這項新功能。

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