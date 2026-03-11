我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／義大利9：1淘汰墨登分組一 把美國帶進8強

不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣

蘋果折疊機細節曝光 iOS介面大進化、展開就像iPad mini

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果預定今年秋季推出iPhone折疊機。 (路透)
蘋果預定今年秋季推出iPhone折疊機。 (路透)

蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone折疊機，將擁有更新版iOS作業系統，首次讓手機展開時的介面，會有類似iPad的螢幕版面配置，讓應用程式並列顯示，提升這支新手機可同時處理多項任務的吸引力。

彭博擅長報導蘋果產品動態的記者葛曼（Mark Gurman）指出，根據知情人士透露，iPhone折疊機將配備向內折疊顯示幕，展開的尺寸與iPad mini相近，比目前市面上的折疊機有更寬比例的顯示，蘋果將之視為重要賣點。iPhone折疊機的外部還另有一塊與小尺寸iPhone相當的顯示幕。

蘋果折疊機預定今年秋季推出，距離主要競爭對手三星電子推出首款折疊手機，已經七年。

這款新機的設計，希望能在觀看影片方面，更具吸引力。也要讓開發者更容易重新設計原先iPhone的應用程式，使之更近似iPad軟體。

儘管折疊機提供類似iPad體驗，作業系統仍是使用標準版iOS，而不是平板電腦使用的iPadOS。亦即它只會有簡單的多工功能，同時顯示並列運行兩個應用程式，而不會像iPad mini那樣可以同時開啟多個視窗。這點與三星、Google等廠商的折疊手機相同。

據了解，蘋果在研發折疊機的過程中，主要挑戰之一是希望降低折痕的可見程度，最終選擇一種新型顯示技術，雖仍無法完全消除折痕，但大有改善，蘋果認為這個優點也能成為新機行銷優勢。蘋果另也努力提升折疊螢幕的耐用度。

蘋果折疊機的外部螢幕有一項新設計，前置攝影機首次採用小型打孔式設計，取代目前iPhone的藥錠型凹槽設計。根據彭博先前報導，打孔式前置攝影機的設計，今年稍晚也會用在觸控版MacBook Pro之上。

世報陪您半世紀

iPhone

上一則

4星座女愛刷存在感 金牛怕被忽視、她完美主義反陷焦慮

下一則

不用庭院或大空間 這8種微型綠蔬好種又營養豐富

延伸閱讀

蘋果印度製造大躍進 全球已有1/4 iPhone 在當地組裝

蘋果印度製造大躍進 全球已有1/4 iPhone 在當地組裝
蘋果智慧家庭顯示器傳二度延後上市 問題卡在新版 Siri

蘋果智慧家庭顯示器傳二度延後上市 問題卡在新版 Siri

正面挑戰Vision Pro？PICO新一代旗艦產品搭載自研5奈米晶片

正面挑戰Vision Pro？PICO新一代旗艦產品搭載自研5奈米晶片
蘋果新品齊發 M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

蘋果新品齊發 M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
屬虎的人天生充滿膽識與魄力，擁有強烈的行動力與進取精神，進入馬年，他們的能量更被激發，如同猛虎出林，在事業道路上大步向前。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ThisIsEngineering）

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

2026-03-10 00:25
有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

2026-03-09 00:25
馬年到來，4生肖人緣更進步。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

馬年4生肖人緣開展 屬虎靠朋友事業起飛、他因介紹旺財運

2026-03-04 22:25

超人氣

更多 >
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据