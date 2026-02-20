Google新機Pixel 10a加入新AI功能 499美元起 強打高性價比

我的頻道

編譯林奇賢／綜合報導
Google發表新機Pixel 10a強調高性價比，加入了原本旗艦系列的AI功能。圖為Pixel 10。（路透）
Google發表新機Pixel 10a強調高性價比，加入了原本旗艦系列的AI功能。圖為Pixel 10。（路透）

Google發表新機Pixel 10a，已開放預購，3月5日出貨，強調「高性價比」，並加入了原本旗艦機系列的AI功能，更以499美元起的入門售價，帶給消費者擁抱AI技術的新選擇。Google也宣布，Gemini已配備旗下最先進音樂生成模型Lyria 3，用戶可用文字或圖片製作30秒音樂片段。

Google母公司Alphabet於18日推出Pixel 10a，共有薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰與曜石黑四種顏色。儲存空間有128GB和256GB兩種，起跳價是499美元。

Pixel 10a不僅電池續航力超過30小時，還提供七年的安全性和作業系統更新。Pixel 10a採用完全平整的背板設計，這在智慧手機中較為少見。不過，這樣設計的代價是10a上採用的鏡頭感測器比高階機型小。無線充電功率則從7.5瓦提升至10瓦。

該公司同步為旗下入門級藍芽耳機Pixel Buds 2a推出兩款全新配色選擇，分別是迷霧灰和莓紅色，並提供購買Pixel 10a即可獲得500元Google商店消費點數供下次購物使用，或是Pixel Buds 2a折扣優惠。

Google此次發表入門級機型，搶在蘋果即將在近期推出iPhone 17e之前。在美國，Google入門級機型起跳價為499美元，若iPhone 17e起跳價和去年的iPhone 16e一樣都是599美元，那Google將擁有一些價格上的優勢。

Google同日在部落格中宣布，Gemini新增音樂生成功能，並使用Nano Banana自訂樂曲封面，「只需描述一個想法或上傳一張圖片，Gemini就能在幾秒鐘內轉化為一首高品質、朗朗上口的歌曲。為了進一步拓展創意空間，甚至可以讓Gemini從上傳的內容中汲取靈感」。

Google說，用戶可以加入樂器伴奏、人聲和歌詞，不論想襯托搞笑時刻、表達特定感受，或給相片來首配樂，彈指皆可達成。

