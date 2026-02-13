OpenAI發表首度運用Cerebras晶片運作的新模型

OpenAI 發言人周四重申，該公司和Nvidia輝達的合作夥伴關係是「根基性的」。（路透）

OpenAI 發布頭一款由半導體新創公司 Cerebras Systems 晶片運作的人工智慧（AI）模型，積極開拓Nvidia輝達 (另稱英偉達)之外的晶片供應來源。

這款名為 GPT-5.3-Codex-Spark 的模型，定位為Codex 自動化程式碼軟體最新的輕量加速版。這款於周四發布的「Spark」版本，能讓軟體工程師快速完成編輯特定程式碼區塊並執行測試。使用者可以隨時中斷作業，或要求模型處理其他程式碼相關工作，無需不必枯等跑完運算。

OpenAI 上個月簽署了一項規模超過100億美元的協議，採用Cerebras的硬體以提升AI模型的反應速度。對 Cerebras而言，這項合作關係為自己在長期由輝達壟斷的市場提供了重大助力。而對OpenAI來說，這次合作則是為了因應日益增長的運算需求，進而開發更多供應來源的又一舉動。

OpenAI 去年10 月也和輝達對手超微（AMD）達成一項重大協議，預定在未來數年內部署規模達6GW（百萬瓩）的超微圖形處理器（GPU）。同月，OpenAI 也同意向博通（Broadcom）購買客製化晶片和網路組件。近來，OpenAI和輝達之間不時傳關係緊張的消息，雙方動向也備受關注。不過兩家公司執行長隨後均公開表示，雙方仍致力合作。

OpenAI 發言人周四重申，該公司和輝達的合作夥伴關係是「根基性的」，OpenAI最強大的AI模型是雙方「多年來在硬體和軟體工程領域並肩合作」的成果。發言人說：「這就是為什麼我們以輝達做為訓練和推論架構的核心，同時透過與 Cerebras、超微和博通的合作，刻意擴大其周邊的生態系。」

新款Codex模型也代表OpenAI最新一次進展，旨在擊敗Google和Anthropic等AI勁敵，這些對手正爭奪快速增長的AI程式編寫助理（AI coding assistant）的市場主導權。OpenAI表示，Codex目前每周活躍用戶數已超過100萬人。

另外，據彭博報導，OpenAI已向美國國會議員發出警告，指控中國競爭對手 DeepSeek利用不公平且日益精密的手段，從美國領先的AI模型中擷取結果，用來訓練新世代突破性的R1聊天機器人。

在周四發送給眾議院「中國問題特別委員會」的備忘錄中，OpenAI表示，DeepSeek使用所謂的「蒸餾」（distillation）技術，「持續企圖搭便車，利用 OpenAI 及其他美國頂尖實驗室所開發之能力」。該公司指出，已偵測到目的在規避 OpenAI 防範模型輸出遭濫用之防禦機制的多種「新型混淆手段」。