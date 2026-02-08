搶ChatGPT用戶？Gemini新功能曝光 可匯入其他AI對話歷史

我的頻道

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
Google的Gemini新功能曝光。（路透)

為了與Chatgpt等AI工具搶用戶，媒體指出Google正為Gemini測試一項名為「Import AI chats（匯入AI對話）」的功能，顧名思義讓使用者可將與別的AI對話的內容，整組打包送到Gemini，讓用戶可以無痛轉移平台，不用擔心損失過往累積的對話歷史。

解決轉換平台問題

據TestingCatalog報導，「匯入AI對話」功能將以測試版形式出現在附件選單中，讓用戶能上傳從其他AI平台匯出的對話記錄，在Gemini中繼續使用並保留對話脈絡。這項功能解決了用戶轉換平台時，會面臨失去過往累積的對話歷史的痛點。

所有匯入和延續的對話都會儲存在用戶的活動記錄中，這些數據也將用於訓練Google的模型。另一項即將推出的功能，雖然細節仍不明確，但可能是驗證或分析影片內容相關的工具，可能用於應對AI生成影片的造假疑慮。

同時，Gemini的圖像生成功能也迎來升級，介面現在提供2K和4K高解析度下載選項，最高品質標註為「最適合列印」。這為有想把AI生成視覺內容，用在實體的用戶，帶來新的可能，讓匯出內容供個人或商業使用變得更加便利。

TVBS新聞網

AI Gemini Google ChatGPT

