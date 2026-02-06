馬斯克SpaceX奇襲 喊推出「星鏈手機」

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
傳SpaceX打算擴展業務布局，將推出手機及更多服務。（路透）
美國億萬富豪馬斯克執掌的SpaceX公司，打算擴展旗下低軌衛星網路事業星鏈（Starlink）的業務版圖，據悉將推出星鏈手機、衛星直連裝置（D2D）服務，以及太空物體監控服務。

路透引述三位知情人士報導，SpaceX規畫推出可直連星鏈網路、與坊間智慧手機打對臺的行動裝置，但相關設計細節與馬斯克打算何時研發，仍不明朗。

馬斯克上周在X回覆網友提問時說，「這會是一款與現有手機截然不同的裝置」，這款裝置將經過最佳化設計，目標是把神經網路運算的每瓦效能推至最大。他口中的神經網路，指的是模仿人腦運作、用來驅動人工智慧（AI）的運算硬體。

SpaceX若推出新手機，將顯著擴大星鏈現行產品陣容，並開拓新市場。星鏈這六年來已在太空布建高達9500顆衛星，其中約650顆將用於推出D2D服務。馬斯克2日在SpaceX的部落格貼文說，終極目標是「讓行動網路訊號覆蓋全世界」。

儘管D2D市場才剛萌芽，但分析師預估，相關市場規模未來幾年有望衝上數十億美元。SpaceX去年10月申請註冊「星鏈行動」商標，今年也申請多項技術專利，相關技術旨在提升星鏈與地面小型移動裝置的連接能力，且不僅限於星鏈自家的用戶終端設備。

SpaceX上周也宣布一項「觀星（Stargaze）」服務，將利用星鏈衛星配備的小型攝影機，監控低軌道上日益增加的衛星。目前國際上尚未建立衛星軌道運行的一致標準。

SpaceX可能將部份數據免費提供給衛星營運商，這項業務也可能受到美國政府青睞；五角大廈與太空商務辦公室（Office of Space Commerce）正聯手一些美國的太空物體追蹤新創公司，利用地表雷達強化追蹤能力，SpaceX也是合作對象。

不過，太空商務辦公室前主任達爾貝洛說，儘管Stargaze可即時監控低軌道動態，但當局不該只仰賴這項服務。

另據路透看到的一封信件，沃倫（Elizabeth Warren）等美國民主黨參議員，5日敦促五角大廈立即對SpaceX進行審查，原因是有指控表示中國大陸投資者已祕密獲得這家未上市公司的股權，可能構成國安風險。

中方透過開曼群島和英屬維京群島的實體轉移資金，以掩飾購買SpaceX股票的行為。

