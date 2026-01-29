宛如鋼鐵人「賈維斯」？AI助理Clawdbot爆紅 資安專家：一般人別裝

我的頻道

編譯梁采蘩／即時報導
近期在科技圈爆紅的開源軟體Moltbot（原稱Clawdbot），展示AI代理的全新可能。它不再只是回答問題，而是能直接操作電腦、具備長期記憶，24小時為使用者處理任務，宛如一位專屬於你的數位助理，概念類似電影鋼鐵人的「賈維斯」。（取材自Moltbot官網）
近期在科技圈爆紅的開源軟體Moltbot（原稱Clawdbot），展示AI代理的全新可能。它不再只是回答問題，而是能直接操作電腦、具備長期記憶，24小時為使用者處理任務，宛如一位專屬於你的數位助理，概念類似電影鋼鐵人的「賈維斯」。（取材自Moltbot官網）

AI技術正從「被動接收指令」跨越到「自動執行」？近期在科技圈爆紅的開源軟體Moltbot（原稱Clawdbot），展示AI代理的全新可能。它不再只是回答問題，而是能直接操作電腦、具備長期記憶，24小時為使用者處理任務，宛如一位專屬於你的數位助理，概念類似電影鋼鐵人的「賈維斯」。

傳統AI如ChatGPT僅限於文字互動，Moltbot則宛如「住在」你的電腦內 ，擁有與人類同等級的系統權限。它可連接Anthropic Claude、Google Gemini或OpenAI等大型AI模型作為「大腦」，並且透過你常用的通訊軟體（如Telegram、iMessage等）接收指令，在電腦上開啟瀏覽器、整理文件、發郵件，甚至執行複雜的程式開發工作。

Moltbot三大核心亮點包括：一、長期記憶與主動性：系統會自動紀錄對話細節與使用者偏好。例如，若使用者曾提過固定發送電子報，Moltbot會根據過往內容，主動擬定草稿並提醒確認，而非被動等待指令。

二、全方位執行力：它能串接多種辦公軟體（如Notion、行事曆），並能根據網路即時資訊進行研究，將繁瑣的資料蒐集與彙整過程自動化。

三、手機即控制台：透過通訊軟體串接，使用者即便不在電腦前，也能隨時隨地交辦任務，讓家中或辦公室的電腦成為不間斷的工作站。

Moltbot的運行成本包括付費訂閱AI模型，以及一台穩定待命的電腦。蘋果Mac Mini被視為絕佳平台，原因在於它安靜且低功耗，方便24小時待命。網路上甚至有人一口氣買了12台Mac mini，建立一支「數位軍團」，讓不同的AI代理分別負責讀財報、寫推文、處理郵件，宛如一個小型自動化公司。

使用Moltbot的風險也顯而易見。由於它具備高度系統存取權限，且屬於開源專案，目前尚缺乏嚴格的安全防護機制。安全問題也是專家建議另外買Mac Mini架設的原因，以防萬一出事時影響自己的主電腦。專家還建議為Moltbot開設獨立的電子郵件與應用程式帳號，以確保個人隱私安全。

不過，英國科技媒體The Register仍點出Moltbot三大致命隱憂：1. 公網曝露：資安專家已發現數百個配置不當的實例，導致私密對話與憑證在網路上「裸奔」。2. 供應鏈風險：Moltbot技能庫缺乏審核，駭客可透過惡意插件遠端執行指令。3. 明文儲存：部分敏感資訊未經加密儲存於本地端，極易遭盜資軟體一網打盡。

Google Cloud資安副總愛德金斯（Heather Adkins）等專家直接建議一般人「不要安裝」。專家認為，現代作業系統花費數十年建立的沙盒與權限隔離機制，正被AI代理工具以「功能需求」為由逐一拆解。當AI代理必須讀取所有文件、執行所有命令時，它也同時成為系統最強大、也最脆弱的後門。

目前Moltbot開發團隊雖已修復部分配置錯誤，但其「信任終端」的安全模型仍被認為過時且極具風險。對於不懂技術的一般使用者而言，這套工具可能從「生產力神器」轉瞬變為資安惡夢。

AI Google 供應鏈

