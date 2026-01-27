兒少社群成癮案TikTok和解 Meta與YouTube續戰

我的頻道

19歲加州女性表示，社群平台「抓住注意力」的設計，是她年幼就成癮的原因。示意圖。(路透)
19歲加州女性表示，社群平台「抓住注意力」的設計，是她年幼就成癮的原因。示意圖。(路透)

加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓青少年上癮的指標性審判，今天即將展開陪審團遴選，律師表示，被告之一的TikTok已在最後一刻與原告達成和解。

綜合法新社和路透社報導，繼Snapchat上週證實與原告達成和解以避免出庭後，TikTok這次也選擇和解，但內容未對外公開。

此案僅剩的被告為Instagram母公司Meta，以及Alphabet旗下的YouTube

原告是一名以姓名縮寫K.G.M.指稱的19歲加州女性，根據法庭文件，她說這幾個社群平台「抓住注意力」的設計，是她年幼就成癮的原因。

她將自己的憂鬱及輕生念頭歸咎於所使用的那些應用程式（App），並希望讓設計這些平台的公司負起責任。

原告律師范山德（Joseph VanZandt）表示，K.G.M.原則上已與TikTok達成和解協議。

K.G.M.提出的訴訟，是從數百宗相關案件中選出的3起指標性審判之一，這些案件均指控社群平台危害年輕人。此案結果將具備風向球意義，可能為其餘數百宗訴訟的處理方式定下先例。

原告律師團明確借鏡1990至2000年代控訴菸草產業的策略，當時企業同樣面臨銷售有害產品的大量訴訟。

科技巨頭則主張，他們受到美國通訊端正法（US Communications Decency Act）第230條保障，依法不需為用戶在平台上發布的內容負責。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）預計將在K.G.M.訴訟中出庭作證。

