蘋果推出新版AirTag 「尋找」功能更強大 價格不變

新版Apple AirTag。擷自蘋果官網。

蘋果26日宣布推出新版AirTag，具備更大的尋找範圍與更響亮的揚聲器，可搭配蘋果的「尋找」應用程式（App ），協助使用者追蹤並找回物品。

根據蘋果官網，AirTag售價與前一代相同，單件為新台幣990元，四件裝為新台幣3,390元；蘋果官網和Apple Store App將免費提供個人化鐫刻服務。雖然蘋果說新版AirTag即日起供貨，但台灣的銷售頁面卻說推出日期敬請期待。

官網指出，新版AirTag採用蘋果第二代超寬頻晶片，與iPhone 17全系列和Apple Watch Series 11相同，讓定位更容易。

其「精確尋找」功能的最遠適用距離比前一代長50%。此外，升級後的藍牙晶片也讓使用者首次可在Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2或兩系列後續表款，使用該功能尋找AirTag。

新版AirTag音量也比前一代提升50%，意味使用者最遠可在過去的兩倍距離聽見AirTag的聲音。

蘋果也說，「AirTag不會在裝置上實體儲存位置資料或記錄，且所有與『尋找』網絡的通訊皆受到端對端加密保護，確保只有裝置的擁有者能存取其位置資料」。