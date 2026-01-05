三星計畫今年搭載Gemini的行動裝置銷量「翻倍」至8億個

我的頻道

編譯劉忠勇／即時報導
盧泰文去年11月接任三星電子共同執行長以來首度接受媒體訪問。（路透）
盧泰文去年11月接任三星電子共同執行長以來首度接受媒體訪問。（路透）

三星電子共同執行長盧泰文表示，他們計畫今年將搭載Google Gemini人工智慧（AI）功能的行動裝置銷量增加一倍。在三星的推動之下，Google在全球AI競賽中也將取得領先對手的優勢。

三星電子截至去年已在智慧手機和平板電腦等約4億個行動產品中，導入了Gemini支援的AI功能，今年計畫將此數量提升至8億個。

盧泰文接受路透專訪時說：「我們將盡快把AI應用於所有產品、所有功能及所有服務中。」這是他去年11月上任後首度接受媒體訪問。

Google母公司Alphabet去年11月發表了最新版本的Gemini，並強調Gemini 3在多項熱門的AI模型性能產業指標上，均處於領先地位。

盧泰文說，AI會加速普及，因為三星針對Galaxy AI品牌知名度的調查顯示，僅僅一年內，普及率便從約30%躍升至80%。

他說：「儘管AI技術目前看來仍讓人存疑，但在半年到一年內，這些技術會更加普及。」

他指出，雖然搜尋是手機上最常用的AI功能，但消費者也頻繁使用各種生成式AI工具來進行影像編輯和生產力作業，以及翻譯和摘要功能。

全球記憶晶片短缺對三星的核心半導體事業而言是一大利多，但也擠壓本身第二大營收來源智慧手機事業的利潤。

盧泰文說：「由於當前局勢前所未見，沒有一家公司能倖免於影響。」他說，這場危機不僅衝擊手機，還影響到從電視到家電等其他消費性電子產品。

他也不排除漲價的可能性，直言記憶體價格大漲帶來的影響是「不可避免的」。不過，三星正與合作夥伴研擬長期策略，希望將衝擊降至最低。

盧泰文也表示，三星2019年率先進入的折疊手機市場，成長速度較預期緩慢。他歸咎於工藝的複雜性，也缺乏相配的應用程式，但他預料折疊手機未來兩到三年內將走向主流。他透露，折疊手機用戶換手機續用折疊式的比率「極高」。

