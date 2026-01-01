AI熱潮推升記憶體價格 手機均價今年估上漲近7%

紐約市蘋果商店內展售的iPhone 17系列手機。 (路透)

研調機構估算，人工智慧（AI ）熱潮可能推升今年的智慧手機平均價格6.9%。

市場情報機構國際數據資訊公司（IDC）去年12月發布報告指出，電腦、智慧手機等電子裝置內儲存資料用的隨機存取記憶體（RAM）製造產能，將被重新分配，轉為優先供應AI資料中心，排擠能給手機、電腦等一般電子產品使用的記憶體。隨著更多企業依賴AI工具，可信的運算能力提升也更加重要，導致資料中心的RAM使用量增加。

IDC預期，2026年動態隨機存取記憶體（DRAM）的供應成長率將為16%，低於歷史平均水準。

蘋果、Google及三星 電子等智慧手機製造商，已愈來愈難以取得價格合理的RAM，生產成本勢將上升，進而影響產品的消費端售價。IDC資深研究總監波帕爾（Nabila Popal）去年12月表示，「即將到來的記憶體危機，將對市場造成嚴重衝擊」，「那些廠商幾乎別無選擇，只能把增加的成本轉嫁給消費者」。

Counterpoint研究公司的研究顯示，占電子裝置物料總成本10%-20%的記憶體晶片價格，到今年第2季可能上漲40%，並預測2026年智慧手機平均售價將上揚6.9%，iPhone 17 Max的價格可能接近1,281 美元，高於2025年公布的1,199美元定價。

Counterpoint預估，2026年全球智慧手機出貨量將下滑2.1%。Counterpoint資深分析師王揚（Yang Wang，音譯）指出，產品價格範圍較廣的較大型製造商，情況可能遠優於其他業者，低階市場可能受到最嚴重的衝擊，「蘋果與三星最有能力撐過未來幾季，在市占率與利潤空間缺乏調整彈性的公司，情勢將相當艱困」。