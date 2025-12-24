史上首次 美國小型飛機遇緊急狀況 「Autoland」系統自動降落成功

​美國科羅拉多州一架雙引擎小型飛機20日下午在飛行途中發生緊急狀況後，史上首次自行自動降落。​圖為示意圖，與文中出事飛機同型的「比奇超級空中國王」。（路透）

美國一架雙引擎小型飛機20日下午在飛行途中發生緊急狀況後，史上首次自行自動降落。Garmin公司表示，這起事件標誌著該公司的「Autoland」系統首次在緊急狀況下使用。

ABC新聞與CNN報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，事件發生在科羅拉多州 丹佛附近的洛磯山都會機場（Rocky Mountain Metropolitan Airport），涉事機型為一架比奇超級空中國王（Beechcraft Super King Air）。聲明中指出，飛行員與飛航管制單位失去聯繫後，機上「緊急自動降落系統被啟動」。

飛機所有人Buffalo River Aviation則表示，事發時機上有2名飛行員、沒有乘客，「經歷快速、非指令性的加壓喪失」後，飛行員立即戴上氧氣面罩，當客艙高度超過規定的安全門檻時，Autoland系統便「完全依照設計自動啟動」。由於情況的「複雜性」，他們決定維持系統運作。聲明指出：「雖然系統的表現完全符合預期，但若系統出現任何故障，飛行員已隨時準備接手，恢復人工控制。」

根據航管錄音，自動語音訊息提醒相關人員，飛行員已無法操控飛機，將改降最近的合適機場，也可聽到自動系統向航管人員通報飛機編號，並提及「飛行員失能」，同時持續回報飛機與跑道之間的距離。

Not science fiction: Saturday, a King Air pilot was incapacitated by a health issue while overflying Colorado. Garmin Autoland system took over and landed the aircraft safely. Video is an extract from VASI aviation (will add link later) pic.twitter.com/FWuUyZMfFF — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) 2025年12月22日

▲ 影片來源：x平台＠OnDisasters（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Buffalo River Aviation澄清，飛行員實際上並未失能，相關通報「完全是由Garmin緊急系統的自動通訊與回報功能所發出」。該公司表示：「在這起事件中，機組人員有意識地選擇保留並運用所有可用工具，在不可預測的緊急狀況下將額外變數降至最低，並如同其受訓所要求的那樣，把生命安全與安全結果置於其他所有因素之上。」機場官員指出，飛機「安全降落，未發生任何事故」，且無人被送往醫院。

A Beechcraft Super King Air N479BR made an emergency autonomous landing at the Rocky Mountain Metropolitan Airport in Colorado on Saturday after the pilot became incapacitated.



Garmin confirmed that an “emergency Autoland activation had occurred at the airport on Saturday,… pic.twitter.com/qX7VfJ5haq — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 2025年12月22日

▲ 影片來源：x平台＠aviationbrk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Autoland是一套設計用於飛行員在緊急情況下無法駕機著陸時啟用的系統。製造商Garmin表示，目前已有超過 1700架正在服役的飛機配備，20日的事件則是「Autoland在真實緊急狀況中首次從頭到尾實際投入使用」。從急救人員發布的影片可見，2人安然走出飛機。FAA表示，已對此事展開調查。

On Saturday, Dec. 20 at approximately 2 p.m., North Metro Fire responded to an Alert II airplane incident at Rocky Mountain Metropolitan Airport in Jefferson County with ARFF65, BC61, E61, E64, E65, E68 and M61.



From Westminster Fire Department, SAM11, WFDBC1, WFDM4 and WFDTRK5… pic.twitter.com/7hgQrwVen2 — North Metro Fire (@NMFirePIO) 2025年12月22日

▲ 影片來源：x平台＠NMFirePIO（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.