我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

小米17 Ultra下周發布 首次應用徠卡APO認證長焦鏡頭

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小米預告17 Ultra手機下周正式發布，且小米與徠卡相機公司的全球影像戰略合作升級，帶來全新一代光學系統方案。（取材自雷軍微博）
小米預告17 Ultra手機下周正式發布，且小米與徠卡相機公司的全球影像戰略合作升級，帶來全新一代光學系統方案。（取材自雷軍微博）

小米 17 Ultra手機下周將正式發布，小米與徠卡相機公司的全球影像戰略合作升級，帶來全新一代光學系統方案，首次推出應用於移動影像的徠卡APO認證長焦鏡頭，小米17 Ultra將是這一全新合作模式下的首款傑作。

小米公司18日於微博發文表示，12月18日，小米集團與徠卡相機公司宣布全球影像戰略合作升級，雙方在卓有成效的聯合研發基礎上，引入全新的戰略共創模式。小米17 Ultra將是這一全新合作模式下的首款傑作，定於12月正式發布。

文中指，戰略共創模式代表雙方更緊密更多層次的合作，旨在突破移動影像傳統思維定式和應用場景局限，從產品源點深度共創，融匯源自徠卡相機製造的專業光學、美學哲思與交互理念，徹底重構移動影像體驗。因此，秉承這一理念，小米與徠卡攜手帶來了全新一代光學系統方案，並首次推出應用於移動影像的徠卡APO認證長焦鏡頭。

小米介紹，徠卡APO鏡頭以低色散、高解析力聞名，是其光學實力標竿之一。專為移動設備全新打造的新一代1英吋主攝傳感器以及徠卡APO長焦，共同構築的全新一代光學系統方案，實現移動影像夜景畫質純淨度、大光比場景細節還原精準度，和長焦創作自由度史無前例的重大突破。

小米 微博

上一則

12月18日星座運勢 牡羊真情流露 雙子多點警惕

下一則

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦

延伸閱讀

中國「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

中國「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型
小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車 即撞死銷售人員

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車 即撞死銷售人員
小米YU7新車副駕駛座上有異物 杭州買主：侮辱性極強

小米YU7新車副駕駛座上有異物 杭州買主：侮辱性極強
山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路

山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」