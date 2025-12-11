Meta明年推「閉源」模型 查克柏格親掌AI 急轉彎

Meta TBD 團隊據說在訓練 Avocado 時，同時擷取（distill）第三方模型，包括阿里巴巴旗下的通義千問（Qwen）。(美聯社)

彭博引述多位知情人士報導，Meta 近幾個月重心打造人工智慧（AI ）團隊後，執行長查克柏格 近來親自介入 AI 研發的日常工作，並把重心轉向能向客戶收費的AI模型。

據知情人士透露，代號「Avocado」新模型預計明年春季以「閉源」模式亮相，也就是由 Meta 完全掌控、並對外販售使用權的模式。此舉和 Google、OpenAI 的做法一致，也代表 Meta 將從多年來高舉的開源策略出現最大幅度的轉向。開源模型允許外部開發者和研究人員審視、改作並擴充模型。消息人士指出，Meta 新上任的 AI 長汪滔就是封閉式模型的支持者。

Meta 的策略在今年初急轉彎。當時推出的開源模型 Llama 4 未達矽谷期待，也讓查克柏格頗感失望。他因此把部分負責該專案的成員調離，並親自延攬頂尖 AI 研究員和主管，有些人獲得動輒上億美元、為期多年的薪酬方案；像汪滔則是透過 Meta 投資 143 億美元所延攬。

如今，查克柏格把大量時間與精力放在與這批新加入的菁英密切合作，團隊名稱為「TBD Lab」。

知情人士表示，汪滔有時認為查克柏格「過度介入」感到不快。(路透)

知情人士表示，TBD 團隊在訓練 Avocado 時，同時擷取（distill）第三方模型，包括 Google 的 Gemma、OpenAI 的 gpt-oss，以及阿里巴巴旗下的通義千問（Qwen）。

新模型訓練中採用中國大廠技術，也代表查克柏格的態度出現微妙轉變。今年1月，他在 Joe Rogan 的 podcast 上還曾表示，大陸模型可能受到政府審查影響。但此後，他多次呼籲美國政府應支持美國科技公司，在全球 AI 競賽中搶在大陸之前取得主導權，並強調開源策略就是其中一環。不過，輝達（NVIDIA）黃仁勳本月直言：「中國在開源領域已經大幅領先——遠遠領先。」

查克柏格長期主張，讓大眾能使用新興工具和技術、尤其是 AI，不但能強化 Meta 的產品，也能促進更廣泛採用。他曾把 Meta 的 AI 開源策略比喻為 Google 智慧手機的 Android 作業系統。儘管 Meta 已在內部使用部分「閉源」模型，查克柏格過去也曾暗示可能會發展其他閉源模型，但目前旗下多個主力 AI 模型 Llama 仍是開源的。

Meta 正全力和競爭對手拚搏，目標是成為第一家打造出超越人類能力 AI 模型的公司。查克柏格承諾，未來三年將投入6,000億美元於美國的基礎設施計畫，多數和 AI 相關。

知情人士表示，查克柏格也在重新分配 Meta 的內部投資，計畫大幅縮減虛擬實境（VR）和元宇宙相關支出，把更多資源轉投入 AI 眼鏡等相關硬體。

不過，Meta 在 AI 上的大手筆支出已成為華爾街關注焦點。投資人近來對查克柏格承諾在 2026 年前持續重押投資的說法頗感卻步。Meta 強調這些投入已讓公司的廣告業務更強，而查克柏格也主張必須迅速「提前布局」算力和基礎設施，但外界仍擔心，大筆興建資料中心並收購基礎設施的成本，短期內恐怕難以回到獲利軌道，甚至未必能真正回本。

Meta 要在明年繳出領先業界的成果，將完全仰賴現年 28 歲奇才的汪滔。他在 Meta 和他的新創公司 Scale AI 達成投資合作後加入Meta。多位知情人士透露，查克柏格把自己定位成汪滔的導師，並把公司目前最重要、也是最燒錢的產品計畫交到他手上。

雖然汪滔並非技術型的 AI 研究員，但他透過在 Scale AI 建立的關係，對AI業瞭若指掌，且他的執行力和宏大願景也令新同事折服。

知情人士表示，汪滔有時認為查克柏格「過度介入」感到不快。查克柏格長期以來在Meta最重要的產品上往往都會親力親為。據說，TBD Lab 成員在加州門洛帕克總公司的座位，就安排在查克柏格辦公桌周圍，方便查克柏格掌握他們的進度。

與此同時，Meta 把開源策略的優先順序往後調整。知情人士透露，Llama 4 發布後，部分員工被高層要求暫時不要再公開談論開源和 Llama 相關產品，因為Meta正重新評估這條路線是否仍有必要繼續推進。

據說，Llama 4 之後的新一代模型在內部代號為「Behemoth」，但查克柏格對其方向並不滿意，最後決定整個喊停、重來一套新的。

查克柏格口中所謂「業界最頂尖、人才最密集的團隊」壓力倍增，在策略轉向的半年裡，這個團隊大多閉門研發，至今尚未拿出太多公開成果。