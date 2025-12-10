我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

董事長寫推薦信 佳能廣東廠裁員補償金曝光「被資遣反暴富」

互不相識 婦人刺退休護士17刀 動機太不值

Ray-Ban Meta智慧眼鏡走紅 面臨隱私爭議與競爭考驗

中央社米蘭10日綜合外電報導
Meta公司推出智慧型眼鏡。路透
Meta公司推出智慧型眼鏡。路透

全球最大眼鏡製造商EssilorLuxottica正在大力押注智慧眼鏡，這場賭注即將迎來考驗。其搭載人工智慧（AI）的Ray-Ban Meta眼鏡今年首次帶來顯著的營收成長，但分析師示警，隱私疑慮和不斷湧現的競爭對手可能限制其增長。

路透報導，這款於2021年推出的智慧眼鏡將顛覆智慧手機時代，讓配戴者能透過鏡片中的微型攝影機拍照與錄影、將內容串流至Meta應用程式，並與AI助理對話。

然而，這些由查克柏格（Mark Zuckerberg）領軍的Meta與法義眼鏡巨擘EssilorLuxottica合作打造的智慧眼鏡，其魅力十足的功能同時也引發擔憂，因為旁觀者對被錄影或其資料如何被處理幾乎沒有掌控權。

「歐洲數位權利中心」（The European Center for Digital Rights）律師沙德利（Kleanthi Sardeli）表示：「AI智慧眼鏡帶來重大的隱私疑慮。」她指出：「主要問題在於使用個人資料訓練AI模型，以及旁觀者資訊透明度。」

擁有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta Platforms主要仰賴廣告收入，並正在利用用戶資料強化AI工具，此舉已使該公司面臨對資料使用行為的審查。

自2021年起，義大利與愛爾蘭就要求Meta說明如何遵守當地隱私法，歐洲監管機構一直對相關風險提出警告。

愛爾蘭資料保護委員會質疑，原本的小型LED指示燈是否足以提醒他人正在被錄影，促使Meta與 EssilorLuxottica放大指示燈並加入閃爍模式。

在歐盟，隱私疑慮尤其強烈，而更嚴格的規範也減緩了一些AI功能的採用。

具備AI功能的穿戴裝置受到歐盟「人工智慧法」（AI Act）和「通用資料保護規則」（GDPR）的規範。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人表示：「任何對個人的錄影都必須清楚告知，並且必須具有合法依據」，除非資料僅基於純個人或家庭用途進行處理。

但「歐洲數位權利中心」指出，當裝置擁有者身份不明時，要落實這些權利相當困難。

EssilorLuxottica表示，公司正「與主管機關合作，以推動創新、保障隱私，並制定新的產業標準」。

Meta發言人拒絕進一步評論，只表示以 EssilorLuxottica的聲明為準。

分析師與專家表示，Ray-Ban Meta眼鏡在AI眼鏡市場領先，因為這項合作案結合了科技與時尚—這正是10年前Google Glass失敗的關鍵因素之一。

巴克萊集團（Barclays）表示，EssilorLuxottica目前掌握智慧眼鏡市場約60%的市占率。

然而，伯恩斯坦（Bernstein）分析師索爾卡（Luca Solca）指出，隨著競爭對手推出更好的產品，Meta的先行優勢可能消退。智慧眼鏡也可能蠶食EssilorLuxottica的傳統眼鏡業務，而後者占其營收約1/4。

多家科技巨擘正加速追趕。

阿里巴巴於11月在中國發表新款Quark AI眼鏡（Ray-Ban Meta未在中國出售）。彭博（Bloomberg News）報導，蘋果（Apple）預計明年公布其智慧眼鏡，並於2027年上市。

Google正與美國眼鏡品牌Warby Parker和法國精品業者開雲集團（Kering）合作開發新款眼鏡，並宣布將於 2026年推出首款產品，這消息導致EssilorLuxottica股價下跌。

亞馬遜（Amazon）也傳出正在探索進入智慧眼鏡市場，而小米已於6月推出類似產品。

Meta AI 智慧眼鏡

上一則

凝聚家庭與社群 義大利料理榮登非物質文化遺產名錄

下一則

TSA示警：機場慎用USB充電、免費WiFi

延伸閱讀

美股早盤／Fed利率決議在即 三大指數狹幅波動

美股早盤／Fed利率決議在即 三大指數狹幅波動
Google進擊AI眼鏡 明年推2新品 1款聲音為主、1款配備螢幕

Google進擊AI眼鏡 明年推2新品 1款聲音為主、1款配備螢幕
風向變了？多頭老將雅德尼籲減碼科技七雄 轉向金融、工業

風向變了？多頭老將雅德尼籲減碼科技七雄 轉向金融、工業
Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶