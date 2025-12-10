Ray-Ban Meta智慧眼鏡走紅 面臨隱私爭議與競爭考驗

Meta公司推出智慧型眼鏡。路透

全球最大眼鏡製造商EssilorLuxottica正在大力押注智慧眼鏡 ，這場賭注即將迎來考驗。其搭載人工智慧（AI ）的Ray-Ban Meta 眼鏡今年首次帶來顯著的營收成長，但分析師示警，隱私疑慮和不斷湧現的競爭對手可能限制其增長。

路透報導，這款於2021年推出的智慧眼鏡將顛覆智慧手機時代，讓配戴者能透過鏡片中的微型攝影機拍照與錄影、將內容串流至Meta應用程式，並與AI助理對話。

然而，這些由查克柏格（Mark Zuckerberg）領軍的Meta與法義眼鏡巨擘EssilorLuxottica合作打造的智慧眼鏡，其魅力十足的功能同時也引發擔憂，因為旁觀者對被錄影或其資料如何被處理幾乎沒有掌控權。

「歐洲數位權利中心」（The European Center for Digital Rights）律師沙德利（Kleanthi Sardeli）表示：「AI智慧眼鏡帶來重大的隱私疑慮。」她指出：「主要問題在於使用個人資料訓練AI模型，以及旁觀者資訊透明度。」

擁有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta Platforms主要仰賴廣告收入，並正在利用用戶資料強化AI工具，此舉已使該公司面臨對資料使用行為的審查。

自2021年起，義大利與愛爾蘭就要求Meta說明如何遵守當地隱私法，歐洲監管機構一直對相關風險提出警告。

愛爾蘭資料保護委員會質疑，原本的小型LED指示燈是否足以提醒他人正在被錄影，促使Meta與 EssilorLuxottica放大指示燈並加入閃爍模式。

在歐盟，隱私疑慮尤其強烈，而更嚴格的規範也減緩了一些AI功能的採用。

具備AI功能的穿戴裝置受到歐盟「人工智慧法」（AI Act）和「通用資料保護規則」（GDPR）的規範。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人表示：「任何對個人的錄影都必須清楚告知，並且必須具有合法依據」，除非資料僅基於純個人或家庭用途進行處理。

但「歐洲數位權利中心」指出，當裝置擁有者身份不明時，要落實這些權利相當困難。

EssilorLuxottica表示，公司正「與主管機關合作，以推動創新、保障隱私，並制定新的產業標準」。

Meta發言人拒絕進一步評論，只表示以 EssilorLuxottica的聲明為準。

分析師與專家表示，Ray-Ban Meta眼鏡在AI眼鏡市場領先，因為這項合作案結合了科技與時尚—這正是10年前Google Glass失敗的關鍵因素之一。

巴克萊集團（Barclays）表示，EssilorLuxottica目前掌握智慧眼鏡市場約60%的市占率。

然而，伯恩斯坦（Bernstein）分析師索爾卡（Luca Solca）指出，隨著競爭對手推出更好的產品，Meta的先行優勢可能消退。智慧眼鏡也可能蠶食EssilorLuxottica的傳統眼鏡業務，而後者占其營收約1/4。

多家科技巨擘正加速追趕。

阿里巴巴於11月在中國發表新款Quark AI眼鏡（Ray-Ban Meta未在中國出售）。彭博（Bloomberg News）報導，蘋果（Apple）預計明年公布其智慧眼鏡，並於2027年上市。

Google正與美國眼鏡品牌Warby Parker和法國精品業者開雲集團（Kering）合作開發新款眼鏡，並宣布將於 2026年推出首款產品，這消息導致EssilorLuxottica股價下跌。

亞馬遜（Amazon）也傳出正在探索進入智慧眼鏡市場，而小米已於6月推出類似產品。