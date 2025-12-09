Nvidia晶片H20、H200、B200分不清？一文秒懂差異

我的頻道

美國政府宣布解除輝達H200銷中禁令。圖為輝達執行長黃仁勳介紹NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip超級晶片。（本報系資料照片／記者余承翰／攝影）

在中國全力追趕美國在AI技術上領先地位、美國又苦苦想予以封殺之際，美中兩國關係的狀態，某種程度上可以從美國矽谷大廠Nvidia輝達(另稱英偉達)哪些晶片能夠運往中國來判斷。

美國總統川普8日宣布，將允許輝達可以向中國「獲得核准的客戶」出售其H200晶片，解除先前全面禁止出口的限制。H200的性能遠高於輝達專為中國市場設計、降規版的H20，但輝達最先進的B200仍然禁止銷往中國。

以下整理輝達這三款AI晶片的差別：

●H200：「Hopper」系列晶片最終版本

H200是在2023年底發表，2024年第2季量產推出的高階AI與高效運算（HPC）繪圖處理器（GPU），是輝達 「Hopper」世代晶片的最終版本。

「Hopper」是以已故美國海軍少將、先驅電腦科學家霍普（Grace Hopper）命名。該系列於2022年首次亮相，成為AI運算爆炸性成長的核心基礎。

H200屬於所謂的「加速器」，能將大量資料轉入AI軟體，接著運作這些程式，提供愈來愈接近人類的回應與複雜任務處理能力。

目前全球大量新建的資料中心絕大多數都採用以H200為核心的硬體。

●H20：為符合美國出口至中國規定的「降規版本」

H20 是輝達針對美國政府對可出口至中國晶片性能限制而開發的Hopper衍生版本，可以說是H200的「降規特供版本」。

H20在重要規格上被削弱，包括記憶體縮減、以及存取記憶體速度被限制。儘管如此，美國稍後仍進一步禁止其出口中國。禁令解除後，北京則指示中國企業避免採購H20，轉向國產方案。

在多重限制之下，輝達表示公司在龐大的中國資料中心市場完全沒有訂單。輝達執行長黃仁勳曾在8月估計，中國市場的2025年商機高達500億美元。

●B200：屬「Blackwell」，是當前最先進晶片

B200是輝達目前的旗艦晶片，屬於以已故數學家布萊克韋爾（David Harold Blackwell） 命名的「Blackwell」世代。該架構於2024年3月發表，B200在2024年底上市。

輝達在今年11月表示，市場對B200的爆炸性需求，帶動其最近一季資料中心營收達512億美元，年增66%，規模甚至超越競爭對手英特爾（Intel）與超微（AMD）全公司的年度營收。

川普先前表示，他可能考慮允許「降規版」的B200對華出口。但在宣布允許H200對中國出口時，川普強調，Blackwell系列晶片 不在這次的許可範圍內。

