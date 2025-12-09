我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法台等42免簽證國

希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人

澳洲正要過暑假卻被禁社媒 15歲少年：怎麼聯繫朋友？

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲從10日起，禁止所有未滿16歲者使用臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch等社群媒體平台。( 路透)
澳洲從10日起，禁止所有未滿16歲者使用臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch等社群媒體平台。( 路透)

住在澳洲內陸(Outback)的15歲少年萊利．艾倫(Riley Allen)，不知道一但澳洲的全球首例社群媒體禁令在10日生效後，他要如何與遠方的朋友們保持聯繫。

美聯社報導，萊利的家人，住在距離南澳洲人口僅1000多人小鎮烏迪納(Wudinna)約五公里遠的地方；但他有些同學則是住在70公里外的地方。

「我認為這對我們來說不會有什麼好的影響；我們在這裡想要聯絡彼此很困難，」萊利表示，「我不知道我們該如何在假期裡保持聯繫。」他指的是從11日開始的南半球暑假。

澳洲從10日起，禁止所有未滿16歲者使用臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、ThreadsTikTok、X、YouTube和Twitch等社群媒體平台；若這些平台未能採取措施刪除未滿16歲者的帳號，則將會面臨最高4950萬澳元(約3290萬美元)的罰款。

萊利在大多數設有年齡限制的平台上都擁有帳號，有些平台就曾要求他證明自己至少16歲。但截至8日，他仍未被任何平台封鎖。

澳洲有學生主張這項社群媒體禁令不當地剝奪了260萬名澳洲年輕人由澳洲憲法隱含的政...
澳洲有學生主張這項社群媒體禁令不當地剝奪了260萬名澳洲年輕人由澳洲憲法隱含的政治溝通自由權利。( 路透)

萊利身為教師的母親索妮亞．艾倫(Sonia Allen)，表示自己不會幫兒子繞過禁令，但她懷疑其他家長會這麼做。

「我不會。我知道肯定有人會這麼做。既然有規定，那就得遵守。但我了解孩子，我自己也當過孩子，他們總能找到辦法繞過規定」，她說。

萊利在澳洲最大城市雪梨有一位盟友：即將在8月滿16歲的學生瓊斯(Noah Jones)。

瓊斯是向高等法院提出憲法挑戰的兩名15歲原告之一。這起由雪梨的人權團體「數位自由計畫」(Digital Freedom Project)所提起的案件中，另一名原告是女學生梅西．尼蘭(Macy Neyland)。

他們主張，這項法律不當地剝奪了260萬名澳洲年輕人由澳洲憲法隱含的政治溝通自由權利。

澳洲政府則堅稱，多數家長要求政府採取行動以對抗社群媒體造成的傷害，並承諾將代表這些家長擊敗此項挑戰。

許多受限制的兒童告訴媒體，他們對被排除在這些平台之外表示歡迎，因為那些平台的設計特性會鼓勵他們花更多時間盯著螢幕，同時還會提供可能危害他們身心健康的內容。

倡議社群媒體年齡限制的家長團體「Heaps Up Alliance」支持這項全面禁令背後的理念，即「當所有人都錯過時，就沒有誰真正錯過」。

澳洲 社群媒體 YouTube TikTok Threads

上一則

12月中旬4星座開掛 金牛財運走強、他能力被肯定獲升遷

下一則

燉牛肉加進兩物 味道完美平衡還更有層次

延伸閱讀

澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽

澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽
加州洛斯蓋圖節慶夜間火車12月11日開跑 燈光秀精采可期

加州洛斯蓋圖節慶夜間火車12月11日開跑 燈光秀精采可期
1顆眼睛200萬美元…英男2克拉鑽石鑲義眼 史上最華麗

1顆眼睛200萬美元…英男2克拉鑽石鑲義眼 史上最華麗
NBA賭博案 湖人隊10人上交手機

NBA賭博案 湖人隊10人上交手機

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位