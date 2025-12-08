我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

資料中心上太空？馬斯克曝遠大規劃：每年發射百萬噸AI衛星

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克對SpaceX有遠大規劃，擬在太空打造資料中心。（路透）
馬斯克對SpaceX有遠大規劃，擬在太空打造資料中心。（路透）

據傳SpaceX可能即將掛牌，外界對該公司估值議論紛紛。馬斯克對SpaceX有遠大規劃，擬在太空打造資料中心，並說每年發設100萬噸衛星，可大幅提升AI算力。

「女股神」方舟投資執行長伍德，7日在X平台發文寫道，方舟與太空金融商Mach33共同研發的開源模型，在今年6月預測，SpaceX的企業價值到2030年將達2.5兆美元。

馬斯克親自回應這篇貼文說，SpaceX估值還有另一個重要考量因素，由於地球電力取得不易，用具備在地AI算力的衛星，把結果從低延遲的太陽同步軌道回傳，會是三年內運作AI位元流的最平價方式，也是四年內的最快拓展方式。

馬斯克寫道，每年發射100萬噸衛星、每個衛星具備100瓩（KW），每年可增加100百萬瓩（GW）的AI，而且無須營運和維修成本，並能透過高頻寬雷射，連接SpaceX的星鏈衛星群。

不只如此，他還說要在月球興建衛星工廠，發射衛星上太空的方式，可從火箭改為電磁炮，邁向蘇聯科學家卡爾達肖夫所說的II型文明，即能夠充分運用所處恆星系統的能量，又稱「恆星文明」。

先前傳出SpaceX或許會在明年首次公開發行股票（IPO），目標估值為8,000億美元。馬斯克隨後在特斯拉的投資人會議上，也暗示此事。

經濟日報11月初報導，科技網站Ars Technica報導在X上轉傳，討論利用自動化組裝技術在太空建造大型資料中心的可行性，釣出馬斯克回應，旗下的星鏈（Starlink）衛星可運用於這項用途。馬斯克說：「只要擴大具備高速雷射鏈路的星鏈V3衛星，就能實現這構想。SpaceX將會這麼做。」

馬斯克對太空資料中心的興趣，大幅提升了這個剛起步產業的關注度。支持者認為，這項構想的優勢明顯：不僅能獲取來自太陽的免費無限能源，且不必承擔在地表興建資料中心所帶來的環境代價。但批評者指出，在太空建造此類設施不具經濟效益，且支持者低估了技術難度。

馬斯克 SpaceX 太空

上一則

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

延伸閱讀

X遭罰1.4億 馬斯克回擊「歐盟應被廢除」 美副卿也說重話

X遭罰1.4億 馬斯克回擊「歐盟應被廢除」 美副卿也說重話
估值上看8000億元 Space X有望成全球最具價值私企

估值上看8000億元 Space X有望成全球最具價值私企
旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除

旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除
馬斯克曾誇過的「朱雀三號」入軌成功 但回收火箭失敗

馬斯克曾誇過的「朱雀三號」入軌成功 但回收火箭失敗

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點