AWS發表第5代自研伺服器晶片 蘋果高層罕見站台

雲端大廠AWS年度大會re:Invent本周在拉斯維加斯舉行，發表多項代理式人工智慧新技術和自研晶片，現場吸引超過6萬人參加。中央社

亞馬遜 旗下雲端服務供應商AWS本周在re:Invent年度大會上，發表自行研發的第5代伺服器中央處理器（CPU）Graviton 5，採用3奈米製程技術，運算效能較上一代提升25%，更具能源效率，現場罕見出現AWS大客戶蘋果（Apple）高層站台。

Graviton 5是AWS針對雲端工作負載所研發的最先進客製化晶片，單晶片配備192個核心，縮短了數據在核心間傳輸的距離，將核心之間的通訊延遲（latency）降低33%，同時增加頻寬，適合即時遊戲、高效能資料庫、大數據分析、應用程式伺服器和電子設計自動化（EDA）等高要求的工作負載。

Graviton 5包含5倍大的L3快取（L3 Cache）高速記憶體緩衝區，可將頻繁存取的數據保持在靠近處理器的位置，這意味著等待數據的延遲更少，應用程式的回應時間更快。

「設計晶片總是與權衡（trade-offs）有關」，AWS運算與機器學習服務副總裁布朗（Dave Brown）在主題演講中表示，伺服器處理器不該只沿用傳統設計，應針對雲端工作負載「從頭打造」，這讓Graviton能提供最佳的性價比。

蘋果雲端系統與平台副總裁米拉席迪（Payam Mirrashidi）特別到AWS大會現場為Graviton CPU站台，他表示，蘋果在AWS和自有資料中心構建底層雲端基礎設施，這是支撐全球數十億用戶體驗的力量，也是為什麼蘋果總是持續尋求優化開發與交付服務的方式。

AWS公用運算部門資深副總裁迪尚特（Peter DeSantis）指出，安全性、可用性、彈性、敏捷性和成本等考量，這些並不是人工智慧 （AI ）出現之前的舊時代遺跡，而是未來應用程式賴以建立的基礎。

迪尚特說，基礎設施比以往更重要，AWS從Nitro System虛擬化基礎架構到Graviton伺服器晶片、Lambda無伺服器運算服務所做的投資，不僅為了解決過去的問題，而是為了未來所做的準備。