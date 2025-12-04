Nvidia旗下新一代AI伺服器 能將中國模型效能提升10倍

輝達的 GB300 NVL72 AI 伺服器日前在鴻海科技日展出。（美聯社）

Nvidia輝達 （另稱英偉達）3日公布最新測試數據，顯示旗下最新一代AI 伺服器可讓多項新模型的效能提升達十 倍，包括兩款備受矚目的中國熱門模型。

AI 產業的重心正從輝達稱霸的模型訓練階段，轉向應用階段，也就是讓AI能真正服務廣大用戶。在應用市場方面，輝達面臨超微（AMD）、Cerebras 等更多競爭對手的挑戰。

輝達此次特別著重於「專家混合」（mixture-of-experts, MoE）模型的表現。這種架構透過把問題拆成好幾個部分，再分別交給模型內部不同的「專家」處理，藉此提升運算效率。今年這項技術爆紅，正因為中國DeepSeek 在2025年初推出一款高效能開源模型，訓練所需的輝達晶片遠低於同級競品，震撼全球AI社群。

經過DeepSeek的震撼，MoE技術也被ChatGPT開發商OpenAI、法國的Mistral，以及中國的Moonshot AI採用；其中Moonshot AI今年7月也推出自家表現亮眼的開源模型。

與此同時，輝達著重強調的是：即使這類模型在訓練時用到的輝達晶片較少，但在模型上線服務時，輝達的硬體仍然是能支撐服務的主力。

輝達3日表示，旗下最新一代AI伺服器整合72顆旗艦晶片於單一系統，並以高速串連，能讓Moonshot的Kimi K2 Thinking模型效能相較上一代輝達伺服器提升十倍， 在DeepSeek模型也有同樣增進的效能。

輝達指出，效能大幅躍升，主要來自伺服器能塞進大量晶片，以及晶片之間的高速連結，而這正是輝達目前仍優於競爭對手的關鍵。

超微也在打造類似、由多顆高效能晶片組成的伺服器，並表示最快明年就會上市。