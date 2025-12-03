我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被AI帶衰 加州男突遭警壓制才知買到贓車

眼睜睜看著妻子被烈焰吞噬 痛哭的老翁成香港災難象徵　

三星三摺機來了 Galaxy Z TriFold搭載10吋摺疊螢幕

記者陳立儀／即時報導
三星Galaxy Z TriFold展開後，其10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧手機，提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。(三星提供)
三星Galaxy Z TriFold展開後，其10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧手機，提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。(三星提供)

三星電子發表品牌首款三摺旗艦新機Galaxy Z TriFold，以打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。承襲三星10年有成的摺疊創新底蘊，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，提升生產力與劇院級觀影享受，打造卓爾不凡的行動體驗。

過去10年來，三星深耕摺疊螢幕技術，以創新之火淬煉Galaxy Z TriFold獨特的摺疊體驗，以兩邊向內收折的形式，周全保護內頁螢幕。其摺疊機制經過精密設計，開合不費吹灰之力，並配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。

三星Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素相機以及三星摺疊機迄今容量最大的電池，其5,600 mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航，並支援45W快充。

三星Galaxy Z TriFold配備三星摺疊機迄今最精良的轉軸，進一步升級Armor FlexHinge的轉軸結構，採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum，在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成。

機身展開後，三星Galaxy Z TriFold的10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧手機，提供更寬闊的作業空間，可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上隨心所欲開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。中途若有人突然來電，還能即時接聽來電，不需暫停手邊工作；欲返回工作時，螢幕右下角的常駐工具列，會即時顯示最近使用的應用程式，只需輕觸一下圖示，便能恢復先前的版面配置。

為充份發揮大螢幕優勢，三星Galaxy Z TriFold是首款可獨立運作Samsung DeX的手機，可隨時隨地打造完整的辦公環境。前往「快速設定」面板，接著選取「DeX」，即可體驗Galaxy的升級版工作模式，最多可建立4個工作區，而每一個工作區，最多可同時執行5個應用程式。為進一步提高效率，使用者可透過延伸模式（Extended Mode）外接第二螢幕，享受無縫的雙螢幕體驗，使用者可在兩個螢幕之間自由拖放應用程式或切換螢幕執行工作，還能外接藍牙滑鼠和鍵盤。

三星Galaxy Z TriFold上的Gemini Live已升級為多模態AI助理，不論文字輸入或口述問題，皆能提供情境連貫的解答。此外，用戶可在大螢幕上取得即時的設計建議，只需向Gemini Live展示室內空間、購物網站和色卡，便能獲得個人化推薦。透過螢幕或相機分享功能，使用者可針對所見事物向Gemini Live提問，獲得即時協助與見解，所有操作皆可在單一裝置上完成。

三星Galaxy Z TriFold瀚夜黑。(三星提供)
三星Galaxy Z TriFold瀚夜黑。(三星提供)
三星Galaxy Z TriFold登場，開啟行動創新的新形態。(三星提供)
三星Galaxy Z TriFold登場，開啟行動創新的新形態。(三星提供)
三星Galaxy Z TriFold寬廣的10吋內頁螢幕，旨在打造絕佳的觀影體驗...
三星Galaxy Z TriFold寬廣的10吋內頁螢幕，旨在打造絕佳的觀影體驗與便攜性，讓劇迷影迷盡情享受視覺盛宴。(三星提供)
三星Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm。(三星提供)
三星Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm。(三星提供)

三星 Gemini AI

上一則

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

延伸閱讀

三星「三折機」突襲搶市 定價2450美元

三星「三折機」突襲搶市 定價2450美元
ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發
Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資
三星「三折疊手機」來了 秒變10吋平板 售價2450美元

三星「三折疊手機」來了 秒變10吋平板 售價2450美元

熱門新聞

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產