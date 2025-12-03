三星三摺機來了 Galaxy Z TriFold搭載10吋摺疊螢幕

三星Galaxy Z TriFold展開後，其10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧手機，提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。(三星提供)

三星 電子發表品牌首款三摺旗艦新機Galaxy Z TriFold，以打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI 時代的領導地位。承襲三星10年有成的摺疊創新底蘊，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，提升生產力與劇院級觀影享受，打造卓爾不凡的行動體驗。

過去10年來，三星深耕摺疊螢幕技術，以創新之火淬煉Galaxy Z TriFold獨特的摺疊體驗，以兩邊向內收折的形式，周全保護內頁螢幕。其摺疊機制經過精密設計，開合不費吹灰之力，並配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。

三星Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素相機以及三星摺疊機迄今容量最大的電池，其5,600 mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航，並支援45W快充。

三星Galaxy Z TriFold配備三星摺疊機迄今最精良的轉軸，進一步升級Armor FlexHinge的轉軸結構，採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum，在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成。

機身展開後，三星Galaxy Z TriFold的10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧手機，提供更寬闊的作業空間，可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上隨心所欲開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。中途若有人突然來電，還能即時接聽來電，不需暫停手邊工作；欲返回工作時，螢幕右下角的常駐工具列，會即時顯示最近使用的應用程式，只需輕觸一下圖示，便能恢復先前的版面配置。

為充份發揮大螢幕優勢，三星Galaxy Z TriFold是首款可獨立運作Samsung DeX的手機，可隨時隨地打造完整的辦公環境。前往「快速設定」面板，接著選取「DeX」，即可體驗Galaxy的升級版工作模式，最多可建立4個工作區，而每一個工作區，最多可同時執行5個應用程式。為進一步提高效率，使用者可透過延伸模式（Extended Mode）外接第二螢幕，享受無縫的雙螢幕體驗，使用者可在兩個螢幕之間自由拖放應用程式或切換螢幕執行工作，還能外接藍牙滑鼠和鍵盤。