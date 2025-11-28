華為陪聊機器人迅速售罄 AI玩具賽道競爭提速

華為首款陪聊機器人「智慧憨憨」，定位為家庭場景的AI陪伴玩具，搭載AI大模型並支持鴻蒙作業系統。(華為官網)

華為 在官網上線首款陪聊機器人「智慧憨憨」，產品售價人民幣399元（約56美元），定位為家庭場景的AI 陪伴玩具，搭載AI大模型並支持鴻蒙作業系統，是華為構建全場景智能生態的最新組成部分，上線官網後立即秒空。業內人士分析這代表華為切入智慧陪伴賽道，全場景智能生態拼圖再補一塊，華為的入局將加劇市場競爭，並帶動產業鏈形成協同創新發展態勢，AI玩具產業正迎來新一輪生態競爭。

IT之家報導，目前官網上三款配色的「智慧憨憨」已全部售罄，狀態為「暫時缺貨」。該產品由華為和珞博智慧聯合設計開發，是 Fuzozo 芙崽和「憨憨」定制合作款，也是華為的首款 AI 情緒陪伴產品。

據官方介紹，「憨憨」不僅是一款玩具，更是用戶的心靈樹洞，目的在透過科技與情感的完美結合，為用戶提供溫暖和陪伴。「憨憨」搭載了華為小藝大模型，具備真實自然對話的能力，能夠更懂用戶的情感需求。

它不僅支持多模態互動體驗，包括摸頭、搖晃、語音等，還能適配鴻蒙作業系統 5 及以上版本，為用戶提供更加豐富的互動體驗。此外，「憨憨」還具備專屬日記記憶系統，能夠記錄使用者與它的每一次互動和悄悄話，成為使用者情感的忠實記錄者。

證券日報報導，早在去年，華為就開啟了全球具身智慧產業創新中心的營運，並與16家企業簽署合作備忘錄。此外，華為還透過與產業鏈企業合作或者投資等形式，深度布局人形機器人 等領域。

京東AI玩具白皮書研究顯示，到2030年，大陸AI玩具市場規模將突破千億元。在AI玩具中，情感陪伴類產品是最具潛力的細分賽道之一。有機構研報認為，大陸陪伴機器人潛在市場需求近人民幣兆元，市場前景廣闊。

除華為外，多家產業鏈上市公司已關鍵環節展開布局。其中浙江金科湯姆貓推出的AI情感陪伴機器人，以「雙商」（智商、情商）交互系統，成為市場關注的焦點。該公司負責人透露，這一產品透過情緒感知演算法，力求實現更具人情味的對話互動。

通信模組龍頭企業廣和通無線，則透過為珞博智慧科技旗下AI潮玩Fuzozo芙崽，提供蜂窩通信解決方案，卡位陪伴經濟底層技術。公司相關負責人表示：「穩定、安全的連接是實現持續情感陪伴的技術基礎。」

中國機器人CR教育培訓標準委員會委員魏國紅表示，AI玩具產業正從「功能驅動」邁向「情感驅動」。華為的入局將加速行業從單機智慧向生態智慧轉型。未來的競爭不再是單一產品的競爭，而是生態系統的較量。”

然而市場繁榮背後，挑戰也不容忽視。魏國紅指出，當前AI陪伴產品在情感理解的深度上仍有局限，突破程序化回應、實現真正的個性化交互是行業待解的技術難題。同時數據安全是另一關鍵問題，企業必須建立完善的數據保護機制，期待行業標準儘快公布。

智物科技創始人明叔亮認為，華為的入局具有重要示範意義，不僅將帶動產業鏈技術升級，更將推動行業標準建立。「那些能在技術創新與數據安全、倫理問題間找到平衡的企業，將在未來市場競爭中佔據優勢。」