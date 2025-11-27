AI改變美國線上消費 對話式購物取代搜尋比價

AI正逐漸成為消費者購物流程的第一站，而非過去習以為常的搜尋引擎、電商平台或品牌網站。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

感恩節象徵美國每年最大購物季到來，媒體觀察人工智慧（AI ）正改變民眾消費習慣，過去搜尋、比價的模式逐漸式微，越來越多消費者直接向AI助手提問，根據AI給的建議下單。

路透社報導，AI正逐漸成為消費者購物流程的第一站，而非過去習以為常的搜尋引擎、電商 平台或品牌網站。越來越多消費者直接向AI工具提出購物需求，要求AI依照預算、功能和評價提出建議，直接連上購買頁面。

報導指出，在這樣的趨勢下，單一品牌的網站面臨銷售下滑，電商平台如亞馬遜（Amazon）、Temu較容易獲得AI青睞。因為電商平台掌握商品的價格、庫存、評價數據，更能提供AI跨品類的比較，容易受到AI推薦，品牌特色與行銷敘事容易受到忽略。

財經內幕（Business Insider）引述摩根士丹利（Morgan Stanley）報告，到2030年美國將近一半的線上購物可能透過AI助手完成。

報告指出，AI購物助手不只是比價工具，而是根據過去的購物紀錄、瀏覽行為、商品偏好與生活形態，主動提出更適合的選項。分析指出，AI助手讓購物更節省時間，購物行為從主動搜尋轉向被動下決策。

分析指出，這樣的購物流程讓消費者較不在乎品牌、型號或價格，「忠誠度不再屬於品牌，而是屬於AI工具」。

路透社報導，在這趨勢下，多家美國零售業者調整策略「過去網站寫給消費者看，現在是寫給AI模型看」，不再只以行銷角度撰寫網站文案，而是優先整理常見問題（FAQ）、產品規格、比較表格、保固條件與第三方測試等結構化資料。

這類資料便於模型解析，在AI回答「最耐用的洗衣機」「適合兒童的座椅」時，提高引用特定品牌的機率。

專家指出，零售競爭不再僅是吸引消費者注意，而是爭取在AI演算法中的能見度，品牌行銷正從傳統「搜尋引擎優化」（SEO）轉為「便於AI理解與引用的內容優化」（AIO），被視為下一波零售轉型。