我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

梅西感恩節遊行巨型氣球充氣 吸引大批民眾圍觀

展望2030年 ChatGPT每周付費用戶估達2.2億

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
截至今年7月，約有3500萬名使用者付費訂閱每月20美元的「Plus」，或是每月200美元的「Pro」方案，約占ChatGPT每週活躍用戶的5%。(歐新社)
截至今年7月，約有3500萬名使用者付費訂閱每月20美元的「Plus」，或是每月200美元的「Pro」方案，約占ChatGPT每週活躍用戶的5%。(歐新社)

網路媒體The Information引述知情人士報導，人工智慧（AI）公司OpenAI預計，到2030年時，每周使用ChatGPT用戶中，至少有2.2億人會付費訂閱。

報導指出，OpenAI預測2030年全球每周約26億人使用ChatGPT，其中8.5%（約2.2億人）會成為付費訂閱戶，將使ChatGPT成為全球最大的訂閱服務之一。

截至今年7月，約有3500萬名使用者付費訂閱每月20美元的「Plus」，或是每月200美元的「Pro」方案，約占ChatGPT每週活躍用戶的5%。

路透社無法立即證實上述內容，OpenAI也未立即回覆置評請求。

消息人士先前指出，儘管OpenAI年化營收預估今年底將達200億美元，但公司虧損也持續增加。

The Information今年9月報導，OpenAI於2025年上半年營收約43億美元，比前一年全年多出16%，但也燒掉25億美元，主要是AI研發支出及營運ChatGPT的成本。

報導指出，OpenAI預估未來約20%營收將來自新產品，例如購物功能與廣告機制。

OpenAI本周推出ChatGPT個人購物助理，被視為可能藉由廣告或佣金銷售獲利而鋪路。

AI OpenAI ChatGPT

上一則

溫暖天氣+降雪少 太浩湖滑雪場紛延後開放

下一則

聽到2種售價先別心動 頂尖業務破解汽車經銷商話術

延伸閱讀

開源AI大戰 中國下載量首度超車美國

開源AI大戰 中國下載量首度超車美國
谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜

谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜
16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次

16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次
「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
有時候在度假返家時水槽會有異味，是因為阻擋下水道氣體上升的積水蒸發掉了所導致。水槽示意圖。(取材自Unsplash @Callum Hill)

旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免

2025-11-20 22:05
2026春季4生肖事業運特旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Christina Morillo）

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2025-11-20 21:05

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券
谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物
印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊