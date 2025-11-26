展望2030年 ChatGPT每周付費用戶估達2.2億

截至今年7月，約有3500萬名使用者付費訂閱每月20美元的「Plus」，或是每月200美元的「Pro」方案，約占ChatGPT每週活躍用戶的5%。(歐新社)

網路媒體The Information引述知情人士報導，人工智慧（AI ）公司OpenAI 預計，到2030年時，每周使用ChatGPT 用戶中，至少有2.2億人會付費訂閱。

報導指出，OpenAI預測2030年全球每周約26億人使用ChatGPT，其中8.5%（約2.2億人）會成為付費訂閱戶，將使ChatGPT成為全球最大的訂閱服務之一。

截至今年7月，約有3500萬名使用者付費訂閱每月20美元的「Plus」，或是每月200美元的「Pro」方案，約占ChatGPT每週活躍用戶的5%。

路透社無法立即證實上述內容，OpenAI也未立即回覆置評請求。

消息人士先前指出，儘管OpenAI年化營收預估今年底將達200億美元，但公司虧損也持續增加。

The Information今年9月報導，OpenAI於2025年上半年營收約43億美元，比前一年全年多出16%，但也燒掉25億美元，主要是AI研發支出及營運ChatGPT的成本。

報導指出，OpenAI預估未來約20%營收將來自新產品，例如購物功能與廣告機制。

OpenAI本周推出ChatGPT個人購物助理，被視為可能藉由廣告或佣金銷售獲利而鋪路。