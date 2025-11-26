AI裁員潮席捲頂尖顧問業 麥肯錫撤掉200個科技職位

跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey）過去一周裁撤約200個全球科技相關職位，讓AI執行更多工作。(路透)

知名跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey）過去一周裁撤約200個全球科技相關職位，加入同業採用AI 將一些工作自動化的行列。

知情人士說，隨著麥肯錫加速使用AI，不排除未來兩年內在不同職務領域方面進一步裁員 。他們說，麥肯錫也正密切評估哪些任務可由AI執行。

麥肯錫一位發言人在電子郵件聲明中表示：「AI為我們和客戶帶來前所未有的機會與影響。我們持續致力於讓專業支援功能更高效、更有效，包括善加使用AI。」

麥肯錫全球管理合夥人斯特恩費爾斯（Bob Sternfels）曾表示，公司專注於投資於面對客戶的職位，同時檢討其他領域的人力配置。這家近百年的顧問業者擁有約4萬名員工，其中約3,000名為合夥人。

整體顧問產業也面臨許多逆風因素，包括企業預算更為緊縮，且美國政府政策改變。競爭同業埃森哲（Accenture）表示，預期明年成長減緩，原因是美國聯邦支出縮減。埃森哲執行長史威特在9月財報會議上表示，在轉向更多自動化的AI相關工作之際，公司正裁掉無法重新訓練的員工。

隨著運算技術的進步，AI讓許多產業的職位面臨挑戰。根據彭博分析，全球銀行業未來三到五年內將裁撤多達20萬個職位，因為AI正取代許多由人工執行的任務。除了摩根大通 執行長戴蒙警告AI會消滅一些工作，花旗集團也估計，到2028年，AI技術可為銀行業貢獻多達1,700億美元，且54%的職位很可能被自動化。