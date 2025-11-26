我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

AI裁員潮席捲頂尖顧問業 麥肯錫撤掉200個科技職位

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey）過去一周裁撤約200個全球科技相關職位，讓AI執行更多工作。(路透)
跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey）過去一周裁撤約200個全球科技相關職位，讓AI執行更多工作。(路透)

知名跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey）過去一周裁撤約200個全球科技相關職位，加入同業採用AI將一些工作自動化的行列。

知情人士說，隨著麥肯錫加速使用AI，不排除未來兩年內在不同職務領域方面進一步裁員。他們說，麥肯錫也正密切評估哪些任務可由AI執行。

麥肯錫一位發言人在電子郵件聲明中表示：「AI為我們和客戶帶來前所未有的機會與影響。我們持續致力於讓專業支援功能更高效、更有效，包括善加使用AI。」

麥肯錫全球管理合夥人斯特恩費爾斯（Bob Sternfels）曾表示，公司專注於投資於面對客戶的職位，同時檢討其他領域的人力配置。這家近百年的顧問業者擁有約4萬名員工，其中約3,000名為合夥人。

整體顧問產業也面臨許多逆風因素，包括企業預算更為緊縮，且美國政府政策改變。競爭同業埃森哲（Accenture）表示，預期明年成長減緩，原因是美國聯邦支出縮減。埃森哲執行長史威特在9月財報會議上表示，在轉向更多自動化的AI相關工作之際，公司正裁掉無法重新訓練的員工。

隨著運算技術的進步，AI讓許多產業的職位面臨挑戰。根據彭博分析，全球銀行業未來三到五年內將裁撤多達20萬個職位，因為AI正取代許多由人工執行的任務。除了摩根大通執行長戴蒙警告AI會消滅一些工作，花旗集團也估計，到2028年，AI技術可為銀行業貢獻多達1,700億美元，且54%的職位很可能被自動化。

AI 摩根大通 裁員

上一則

開源AI大戰 中國下載量首度超車美國

下一則

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

延伸閱讀

台積電員工五年多領45%…晶片廠加薪留才 問題卻不在錢

台積電員工五年多領45%…晶片廠加薪留才 問題卻不在錢
經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議
美區域銀行信貸危機只是虛驚？幸好是「蟑螂」不是「白蟻」

美區域銀行信貸危機只是虛驚？幸好是「蟑螂」不是「白蟻」
美地區銀行爆巨額壞帳 美財經名嘴：終於給Fed有動機加快降息

美地區銀行爆巨額壞帳 美財經名嘴：終於給Fed有動機加快降息

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境