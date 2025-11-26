開源AI大戰 中國下載量首度超車美國

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
中國在推動「開放式模型」方面的力度，和多數美國科技巨人採取的「封閉式」策略形成鮮明對比。(路透)

中國在全球「開放式」人工智慧（AI）模型市場上已超越美國，在這項關鍵技術應用方面搶得全球主導優勢。

麻省理工學院（MIT）和開源 AI 新創公司 Hugging Face 研究，中國新開發的開放式模型下載量占比一年來攀升至 17%，如今已超越美國開發者合計的 15.8%，這是中國首度在這個領域勝過美國。

所謂開放式模型，指的是供開發者免費下載、修改並整合的 AI 模型，能讓新創公司更容易打造產品、研究人員也能在此基礎上加以改良。若能廣泛被採用，未來在 AI 發展方向上也就能掌握更大的影響力。

中國在推動「開放式模型」方面的力度，和多數美國科技巨人採取的「封閉式」策略形成鮮明對比。

美國的 OpenAI、Google 和 Anthropic 等公司傾向完全掌控自家最先進的技術，透過訂閱或企業服務來獲利。中國業者被切斷輝達（NVIDIA）高階 AI 晶片供應後，反而在北京當局的鼓勵下，朝更廣泛開放模型的方向發展。

墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）分析師張文怡說：「在中國，開源某種程度上比在美國更主流。美國企業不願意這麼做，依靠高評價來賺錢，不想把核心祕密拿去開源。」

麻省理工學院和 Hugging Face 的數據顯示，中國開源模型下載量主要由 DeepSeek 和阿里巴巴的通義千問（Qwen）包辦。

川普政府為了在AI 競賽中取勝，正積極推動美國企業投入有具「美國價值觀」的開放式模型，並把這項方向寫進官方的《AI 行動計畫》中。

今年 8 月，OpenAI 推出首批「開放權重」（open weight）模型，可免費使用，但不像真正的「開源」（open source）模型那樣提供完整的程式碼和訓練資料，無法讓外界從零開始自行訓練模型。

至於多年來引領開放權重生態、靠 Llama 系列稱霸一時的 Meta，現在也調整策略，把更多資源轉往開發強大的封閉式模型。Meta 正和 OpenAI、Anthropic 與 Google 等對手角逐所謂的「超級智慧」（superintelligence）。

