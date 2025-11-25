我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次

編譯葉亭均／綜合外電
OpenAI表示，旗下聊天機器人ChatGPT曾超過100次引導一名有輕生念頭的少年尋求協助。(路透)
OpenAI表示，旗下聊天機器人ChatGPT曾超過100次引導一名有輕生念頭的少年尋求協助。(路透)

OpenAI針對一項指控聊天機器人ChatGPT慫恿一名16歲少年自殺的訴訟提出自我辯護，表示ChatGPT曾超過100次引導這名少年尋求協助。

在周二提交給法院的文件中，OpenAI形容加州高中生雷恩（Adam Raine）的死亡「是場悲劇」，同時表示「完整閱讀他的聊天記錄便可看出，儘管他的死亡令人痛心，但並非由ChatGPT所造成」。

根據提交給舊金山高等法院的文件，雷恩曾告訴聊天機器人，「在他開始使用ChatGPT的數年之前，他就已經出現多項嚴重的自我傷害風險因素，包括反覆出現輕生念頭和想法等」。

OpenAI 的律師表示，ChatGPT曾超過100次引導雷恩聯繫「求助資源與可信賴的人」。在他過世前的數周與數日期間，雷恩「曾告訴ChatGPT，他曾多次向他人求助，包括生活中值得信賴的人，但他表示這些求救都被忽視了」。

今年8月，雷恩的家人控告OpenAI及其執行長奧特曼，指控ChatGPT指導這名青少年綁繩索自縊的過程，並且提出協助撰寫遺書的建議。訴訟提出後，該公司宣布對ChatGPT進行一連串調整，包括讓家長能限制青少年使用聊天機器人的方式，以及當系統判定青少年可能處於苦惱狀況時，讓家長能接收到警示。

雷恩家人的律師愛迪生在一份聲明中形容OpenAI的法律文件「令人不安」，表示該公司「試圖將錯推給其他每個人，甚至荒謬地主張亞當（雷恩）本人違反其使用條款，因為他以ChatGPT被設計來回應的方式與系統互動」。

這起訴訟包含過失致死、產品責任和疏失等相關指控。

ChatGPT OpenAI 加州

上一則

松鼠老爹、鼠丸子…這家中企員工都「改姓鼠」引熱議

下一則

3生肖女性旺夫白手起家 她帶貴人助家庭致富

延伸閱讀

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世
等了8年中美合拍我的哪吒下月開播 網吐槽「很邪門」

等了8年中美合拍我的哪吒下月開播 網吐槽「很邪門」
劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造

劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造
公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼

公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略