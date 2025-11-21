我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

瑞士年輕人依賴智慧型手錶 反助長健康焦慮、醫療量暴增

中央社蘇黎世22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士年輕人智慧型手錶的市場詢問度非常高，在健康成為一種生活方式和地位象徵的社會趨勢下，智慧型手錶可以追蹤各種健康指標，如心率、步數、消耗的卡路里和睡眠模式等，同時也代表著現代時尚。(中央社)
瑞士年輕人智慧型手錶的市場詢問度非常高，在健康成為一種生活方式和地位象徵的社會趨勢下，智慧型手錶可以追蹤各種健康指標，如心率、步數、消耗的卡路里和睡眠模式等，同時也代表著現代時尚。(中央社)

瑞士醫師協會（FMH）會長，家庭醫師出身的吉里指出，智慧型手錶原本是用來提升健康管理，如今卻反而讓最不該焦慮的年輕人陷入數字恐慌，造成醫療量暴增、檢查需求上升、醫療成本急劇成長。

在瑞士診間裡，一個新的醫療現象正在擴大：年輕健康又毫無症狀的人，因智慧型手錶的一個異常提示而蜂擁進入醫療院所。

瑞士醫師協會（FMH）會長吉里（Yvonne Gilli）近期在媒體訪談中指出，愈來愈多年輕人因手錶偵測到心律或其他生理數據的細微波動而急忙就醫，但這些人多半完全健康。

她表示，智慧型手錶會將極小的生理起伏放大成視覺化訊號，使用者誤以為自己罹患疾病。當科技提示每一次微小的心率波動，人們不再相信自己的身體，只相信手錶上的數字。而當就診者的基本信任與常識崩解，醫師也只能安排更多沒有必要的檢查，來安撫就診者的焦慮情緒。

吉里也警告，真正的危機不是醫師的專業被質疑，「而是科技時代下人們與自己身體之間的安全感正在迅速消失」，特別是健康的年輕族群變成醫療院所的常客，醫師必須花費更長時間解釋何為有數值的波動。因應上述就診者形成的工作量和檢查量，都會導致醫護人員的工作量與醫療成本上升。

就瑞士醫師協會的觀察研究顯示，自疫情以來年輕人的醫療支出明顯增加，2022年就發現，這與智慧型手錶普及密切相關。

吉里認為，未來最大的課題是，年輕人其實很健康，卻因為手錶數據而開始看醫生。在科技快速進步的大環境下，人們須重保持對自身身體的基本信任。只要這份信任持續下降，醫療需求與成本將會不斷攀升。

記者走訪蘇黎世Apple直營店時店員也表示，年輕人喜歡智慧型手錶的原因主要在於便利性、健康與健身追蹤功能，以及滿足科技時尚的心理需求。保持身材健美是時尚，瑞士年輕市場仍有非常大的消費空間。

瑞士 Apple

上一則

46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅

下一則

3組星座分分合合卻終會走回彼此身邊 他們磨合後感情更深

延伸閱讀

高薪還能到處玩 年輕人瘋搶這工作

高薪還能到處玩 年輕人瘋搶這工作
瑞士靠企業領袖遊說降美關稅遭批「投降」經長：沒把靈魂賣給魔鬼

瑞士靠企業領袖遊說降美關稅遭批「投降」經長：沒把靈魂賣給魔鬼
企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美關稅談判商業外交內幕

企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美關稅談判商業外交內幕
美國瑞士敲定貿易框架 瑞士投資2000億美元、關稅從39%降至15%

美國瑞士敲定貿易框架 瑞士投資2000億美元、關稅從39%降至15%

熱門新聞

紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

2025-11-17 01:10
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

2025-11-15 23:00

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增