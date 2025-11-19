Meta新令12/4生效 澳洲未滿16歲禁用臉書、Instagram

我的頻道

根據數據，澳洲約有35萬名年齡介於13至15歲的Instagram用戶，以及約15萬個臉書帳號。(路透)
根據數據，澳洲約有35萬名年齡介於13至15歲的Instagram用戶，以及約15萬個臉書帳號。(路透)

科技巨擘Meta今天表示，12月4日起，未滿16歲的澳洲民眾將無法使用臉書（Facebook）和Instagram，以因應坎培拉當局即將實施禁止青少年使用社群媒體的全面性法律。

法新社報導，自12月10日起，澳洲將強制臉書、Instagram與TikTok等社群媒體平台移除未滿16歲的用戶，否則將面臨鉅額罰款。

Meta表示，將在禁令生效前提早開始將青少年用戶從旗下平台移除。

Meta透過聲明指出：「自今天起，Meta將通知已知年齡介於13至15歲的澳洲用戶，他們將無法再使用Instagram、Threads和臉書。」

「Meta將從12月4日開始封鎖未滿16歲的新帳號，並撤銷現有帳號的存取權，預計在12月10日前移除所有已知的未滿16歲用戶。」

根據政府數據，澳洲約有35萬名年齡介於13至15歲的Instagram用戶，以及約15萬個臉書帳號。

Meta已開始警告受影響的用戶，他們很快將被鎖定在平台之外。

一則發送給受影響用戶的訊息寫道：「您很快將無法再使用臉書，您本人或他人都將無法看見您的個人檔案。」

「當您年滿16歲時，我們會通知您可以重新開始使用臉書。」

社群媒體公司先前曾形容這些法律「含糊不清」、「有問題」且「過於倉促」。Meta今天再次表達擔憂。

「我們認同澳洲政府創造安全、適齡網路體驗的目標，但切斷青少年與朋友和社群的聯繫並非解決之道。」

在全球監管機構努力應對社群媒體帶來的危險之際，澳洲的全面性限制措施能否奏效備受關注。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將提出類似法案，以限制兒童使用社群媒體。

荷蘭政府今年也建議家長，禁止15歲以下孩童使用TikTok和Snapchat等社群媒體應用程式。

Meta 澳洲 TikTok

