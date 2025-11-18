蘋果在中國滿血復活 iPhone 17帶動月銷量激增37% 狠奪25%市占

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
市調業者數據顯示，iPhone 17系列帶動蘋果公司在中國的智慧手機月銷量大增37%。(路透)
市調業者數據顯示，iPhone 17系列帶動蘋果公司在中國的智慧手機月銷量大增37%。(路透)

iPhone 17系列帶動蘋果公司在中國的智慧手機月銷量大增37%，顯示在中國市場迎接強勁動能。

根據Counterpoint Research的數據，10月在中國銷售的智慧手機中，每四支就有一支是iPhone，這是自2022年以來首次達這一占比。這些數字凸顯出，蘋果每年讓iPhone進行升級確實引起消費者共鳴，也支撐執行長庫克預測蘋果本季將在中國市場重返成長的說法。

Counterpoint指出，從售價人民幣5,999元（約850美元）的iPhone 17，到售價人民幣8,999元的17 Pro Max，各款後繼機型的銷量都比iPhone 16系列高出兩位數百分比。蘋果的亮眼表現也帶動中國長期低迷的智慧手機市場成長8%，此前，即便中國政府祭出補貼，都無法扭轉頹勢。

Counterpoint分析師林科宇（Ivan Lam）表示，新款iPhone已占蘋果手機銷量超過80%，「隨著平均銷售價格提高，營收成長可能會更加明顯」。

除了蘋果之外，Oppo的智慧手機10月銷量也較去年同期成長19%，主要受搭載大電池的旗艦智慧手機Find X9手機帶動。華為銷量則下滑19%，部分原因是該品牌在10月未推出新款手機。儘管如此，華為仍是蘋果在中國最強勁的競爭同業，並計劃於下周推出新的旗艦產品；不過iPhone 17的需求目前顯然穩定。

林科宇表示：「當然還是存在一些風險，尤其是備受期待的華為Mate 80系列將在11月25日發表。但目前蘋果的動能非常強，而且目前看不出會迅速下滑的跡象。」

iPhone iPhone 17 華為

