我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

效法蘋果 Google推「Private AI Compute」雲端版私密安全運算

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google本周宣布推出「Private AI Compute」。（截圖自Google網誌）
Google本周宣布推出「Private AI Compute」。（截圖自Google網誌）

Google本周宣布推出「Private AI Compute」，這是一套雲端系統，可在嚴格的資料隱私控管下，透過旗下Gemini模型提供AI功能，架構類似蘋果的「Private Cloud Compute」。

Private AI Compute採用Google自家打造的TPU處理器，並整合Titanium Intelligence Enclaves（TIE），這些以硬體強化的安全區形成一個被隔離的「加固空間」，可在不直接接觸使用者原始資料的情況下處理AI運算。

裝置透過遠端驗證和加密通道連入這個環境，確保傳輸過程中的資料完全無法被Google的工程師或基礎設施管理人員存取。

這套系統是為智慧型手機上Gemini模型而設計，Pixel 10的 Magic Cue 很可能成為第一個受惠的功能。Google也強調，會在這項技術上維持透明及經得起檢驗的標準。

Private AI Compute和蘋果去年推出的「Private Cloud Compute」極為相似。蘋果的系統是為支援 Apple Intelligence 而設計，採用內建 Apple Silicon 的客製化伺服器，打造可驗證、不可竄改的封閉環境，用來處理AI相關運算。

AI Google Gemini

上一則

11月13日星座運勢 牡羊健康欠佳 天蠍易犯小人

下一則

「神鬼交鋒」又一案 飛行員偽造證書升任機長 載客往返歐洲多國

延伸閱讀

測試果粉忠誠極限？iPhone Pocket高價遭酸「破襪子」

測試果粉忠誠極限？iPhone Pocket高價遭酸「破襪子」
Google告中國犯罪集團 詐騙美用戶1億個資

Google告中國犯罪集團 詐騙美用戶1億個資
蘋果公司證實：中國下令下架2款同性戀交友App

蘋果公司證實：中國下令下架2款同性戀交友App
Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
三星座先苦後甜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

2025-11-11 22:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉