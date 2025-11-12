我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

AI熱再添新柴火 Anthropic將砸500億美元自建資料中心

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）新創公司Anthropic也要砸大錢蓋資料中心。（路透）
人工智慧（AI）新創公司Anthropic也要砸大錢蓋資料中心。（路透）

人工智慧（AI）新創公司Anthropic計畫投資500億美元，在德州、紐約州等美國多個地區，建設客製化AI資料中心。這是支持AI熱潮的又一項大手筆基礎設施投資承諾。

Anthropic 12日宣布，與英國公司Fluidstack合作建造資料中心，這些新設施預定明年起陸續上線。代表 Anthropic首次直接主導大型資料中心的建設，而非依賴以往的雲端運算合作夥伴亞馬遜（Amazon）或Google

Anthropic說，資料中心方案「強化國內科技基礎設施」，將推動達到川普政府提出的「維持美國AI領導地位」目標。Anthropic預期這些資料中心的建設，將創造800個永久職位與2400個建築工作機會。根據聲明，Fluidstack 這家提供AI雲端運算服務的新創公司，將為Anthropic資料中心案，提供數個GW等級的算力。

Anthropic共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）在聲明稿中表示：「我們正逐步接近能加速科學發現、以全新方式解決複雜問題的AI。這些資料中心將幫助我們打造更強大的AI系統，推動突破，同時創造美國的就業機會。」

目前OpenAI、臉書母公司Meta、Google、微軟（Microsoft）、Nvidia輝達(另稱英偉達)等主要科技公司，計畫投入資料中心建設的金額，合計已達數千億美元。OpenAI今年稍早宣布將在美國投資5000億美元建設名為「星際之門」，之後類似計畫擴展至其他國家。Meta則正在路易斯安那州鄉間興建一座算力2GW的超大型設施，執行長查克柏格最近表示，Meta未來幾年將在美國投入6000億美元，用於資料中心、基礎建設與就業。

彭博資訊指出，這些龐大的AI基建支出，有些投資人質疑是否過度，尤其是目前AI尚未形成穩定的獲利商業模式。對此，OpenAI財務長傅萊爾上周淡化這類疑慮，她說：「我不認為市場對AI的熱情過頭，相反地，若考慮到它實際能為人類帶來的影響，其實還不夠。」

Anthropic是2021年由前OpenAI員工創立的公司，一直以「可靠與安全導向」的形象自居。雖然規模小於OpenAI，但公司開發出來的Claude聊天機器人及相關技術，已在金融、醫療等企業領域，和開發者社群中取得進展。公司9月完成130億美元融資，估值達1830億美元；目前擁有30萬家企業客戶。

與Anthropic合作的Fluidstack是新興的「新雲端」（neocloud）企業，提供AI開發所需的算力租賃服務。Fluidstack與Google簽有合作協議，公司今年也成為法國總統馬克宏AI計畫中的關鍵合作夥伴，將投資100億歐元（115億美元）在法國建造一部1GW超級電腦，估明年可以啟用。

AI OpenAI Google

上一則

測試果粉忠誠極限？iPhone Pocket高價遭酸「破襪子」

下一則

11月13日星座運勢 牡羊健康欠佳 天蠍易犯小人

延伸閱讀

AI泡沫警告聲不斷 但從「這點」可見尚未在美國債市現形

AI泡沫警告聲不斷 但從「這點」可見尚未在美國債市現形
Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄
軟銀賣Nvidia股套現58億美元 為打造AI版圖預作準備

軟銀賣Nvidia股套現58億美元 為打造AI版圖預作準備
雲端大咖債券 投資人狂拋售

雲端大咖債券 投資人狂拋售

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
三星座先苦後甜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

2025-11-11 22:05

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉