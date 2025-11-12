我的頻道

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

明知故犯做一事 好市多被重罰80多萬美元

測試果粉忠誠極限？iPhone Pocket高價遭酸「破襪子」

編譯周辰陽／即時報導
蘋果11日在官網推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型。（擷自蘋果官網）
蘋果11日在官網推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型。（擷自蘋果官網）

蘋果11日無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，卻引發網路一片嘲諷。

iPhone Pocket採用具三宅一生經典褶皺特質的羅紋開放式結構，概念為「打造一個額外口袋」，以低調的造型完整包覆iPhone，並可延展以收納更多日常小物。根據蘋果官網，iPhone Pocket分長版和短版，長版售價分別為229.95美元、短版則是149.95元。

BBC報導，iPhone Pocket定價高昂，卻幾乎只是手機的一種新奇攜帶方式，因此遭到廣泛嘲笑。不少網友批評售價高昂，也有人取笑造型酷似針織襪。一位「X」用戶甚至稱其為「230 美元的剪破襪子」。知名科技YouTuber布朗利（Marques Brownlee）則形容，這是一種「試金石」，用來檢驗那些「會購買並替蘋果所有產品辯護」的粉絲。

許多人認為，這反映蘋果粉絲「什麼都願意掏錢買」。開口設計被嫌不實用，外型也被批像襪子。一位「X」用戶諷刺：「沒有拉鍊、沒有結構，再考慮到如今iPhone被偷的頻率，完全沒有安全性？」甚至有人貼出演員薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）飾演虛構角色芭樂特（Borat）穿著亮綠色連身泳衣的照片，暗示造型類似。

但也有聲音替 iPhone Pocket 緩頰，認為高價可能來自與三宅一生合作，是對蘋果設計史的一種致敬。社群媒體顧問兼分析師納瓦拉（Matt Navarra）表示，表示，這個價格標籤與其說是針對「功能性」，不如說更關乎「造型、品牌與獨特性」。

他說：「這類價格在奢侈時尚或設計師聯名領域並不罕見，但對多數消費者而言，感覺蘋果正在測試品牌忠誠度的極限。」

iPhone

