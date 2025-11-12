蘋果公司證實：中國下令下架2款同性戀交友App

我的頻道

記者賴錦宏／即時報導
蘋果公司證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用，從國內蘋果手機應用商店下架。（圖／取自微博）
美國蘋果公司11月11日向法新社證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用從國內蘋果手機應用商店下架。上周末期間，有中國社交媒體用戶指出，2款應用程序Blued和翻咔（Finka）的完整版，已從蘋果和安卓應用商店下架。

蘋果公司發言人向法新社說：「根據中央網絡安全和信息化委員會辦公室的指令，我們已僅在中國區應用商店下架了這2款應用。」

蘋果公司發言人說：「我們遵守運營所在國家的法律」，發言人補充說，今年稍早，Finka的開發商「選擇將該應用從中國以外的應用商店下架，而Blued也僅在中國上線。」

截至星期二，Blued的精簡版仍可通過蘋果中國區應用商店下載。雖然完整版應用已從應用商店下架，但現有用戶說，這些應用似乎並未被封鎖，只是新用戶不能下載該App

另據英國衛報指，據中國法律，蘋果在中國經營1個獨立的App Store。包括Facebook、Instagram在內的多款熱門應用程式，以及其它西方社群媒體平台，在中國的用戶無法使用。 另外，Grindr和Tinder等國際約會應用程式也被封鎖。

Blued於2012年在中國創立，是中國最受歡迎的男同志交友應用程式，在全球擁有超過4,000萬註冊用戶。近年來，Blued已拓展至直播等其它服務領域，但仍主要被視為男同志交友應用程式；2020年，Blued的母公司收購了Finka。

