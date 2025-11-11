我的頻道

泰勒絲戴的鎖頭項鍊 讓猶他州這家小品牌訂單暴增

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

安全度升級 Google為Pixel手機推出多項AI新功能

編譯黃淑玲／綜合外電
Google在今年8月推出的Pixel 10 Pro智慧手機。 (路透)
Google周二（11日）為它的Pixel智慧手機新增多項人工智慧（AI）功能，包括類似iPhone的訊息摘要與通知優先排序。

Pixel手機的這些新功能均由手機端的AI來驅動。使用者現在可在通知欄中快速查看跨不同聊天應用程式的文字摘要，方便快速掌握群組對話或很長訊息串。蘋果公司（Apple）去年在蘋果人工智慧「Apple Intelligence」當中，推出了類似功能。

現在Google的母公司Alphabet、Apple、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms等大型科技公司，都在競相提供更先進、對消費者更實用的AI功能。Google的做法與蘋果不同，蘋果通常於每年9月推出主要新功能，接著在第二年春季發布小幅更新；Google的Pixel手機則是以更頻繁的「Pixel Drops」推動軟體升級。

Google周二為Pixel新推出的功能，還能從Google Messages 與 WhatsApp優先排出偏好的聯絡人，稱之為「VIP」。新功能可讓這些「VIP」的來訊提醒可出現在介面頂端的狀態列上。另外，Google也將在「聯絡人」小工具中，新增「危機徽章」（crisis badge），以便使用者在緊急狀況時追蹤重要聯絡人。

其他Pixel更新還包括升級版的AI「Remix」功能，這項功能可將靜態圖片轉換為素描、3D 動畫或影片，使用者現在可在Google Messages聊天介面中直接編輯圖片。公司同時也引入新的警示系統，用於提醒使用者潛在的可疑訊息。

Google還推出Pixel主題包，內含桌布、圖示、GIF 與音效，使用者可一鍵套用於整個裝置。主題包是與即將上映的電影《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）合作。

Google Pixel AI

