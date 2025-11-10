難追SpaceX？貝佐斯的藍源延後發射火箭 原定執行首趟NASA任務

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
藍色起源（Blue Origin）周日延後旗艦火箭新葛倫號（New Glenn）的第二次預定發射。(路透)
藍色起源（Blue Origin）周日延後旗艦火箭新葛倫號（New Glenn）的第二次預定發射。(路透)

億萬富豪貝佐斯旗下太空科技公司藍色起源（Blue Origin）周日延後旗艦火箭新葛倫號（New Glenn）的第二次預定發射，這次任務原本被視為該公司挑戰馬斯克SpaceX的一場關鍵測試。

新葛倫號先前已多次延後發射，這回原定在佛羅里達州卡納維爾角發射，最終仍因天候不佳與地面設備問題而取消。本次任務目標將Rocket Lab公司製造的兩艘太空船送往火星軌道，這也是新葛倫號火箭的首個美國國家航空暨太空總署（NASA）任務。

目前尚不清楚藍源公司何時會讓已在1月首度試飛的新葛倫號，再度嘗試第二次發射。藍源公司在社群平台X上發文表示，正在「檢視新的發射時機」。

藍源貼文表示：今天的NG-2任務已取消，原因是天候，尤其是積雲規則。我們將根據天氣預報評估下一次發射機會。

由於美國政府關門停擺，聯邦航空總署（FAA）上周發出緊急命令，限制航空飛行與商業太空發射。該命令禁止在新葛倫號原本備用發射時段內進行任何商業發射與返回任務。

新葛倫任務管理副總裁馬吉尼斯在上周六的記者會上表示，藍源正與FAA及NASA密切合作，「根據任務進展爭取豁免政策的機會」。

新葛倫號是藍源雄心勃勃的太空探索計畫核心，但落後計畫多年，下一次飛行的準備期也比預期更長。執行長林普1月曾表示，公司原本預期春末進行第二次發射，並在2025年完成六至八次任務。

原本若此次發射成功，藍源將有望重回挑戰SpaceX在火箭市場領先地位之路。SpaceX的「獵鷹9號」（Falcon 9）目前是全球發射次數最多的運載火箭。藍源計畫，新葛倫號發射後，讓火箭的助推器降落在大西洋的一艘駁船上，藉此回收火箭。新葛倫與SpaceX的獵鷹系列類似，皆設計為部分可重複使用，以便多次發射。

新葛倫在1月首飛時成功進入軌道，但助推器著陸失敗。

藍源雖然已曾經利用較小的火箭，將太空旅客送至太空邊緣後返回，但新葛倫賦予公司將太空船與衛星送入軌道乃至更遠太空的能力，這對藍源完成先前積壓約100億美元客戶合約非常重要。

其中一項合約是與NASA合作，負責將太空人送上月球，執行「阿提米絲五號」（Artemis V）任務。

新葛倫屬於新一代運載火箭的一員，同類還包括聯合發射聯盟（United Launch Alliance）的「火神號」（Vulcan）與歐洲太空總署（ESA）的「亞利安6號」（Ariane 6），這些火箭被視為潛在的商業發射新勢力，但在提升發射頻率與穩定進入軌道方面仍面臨挑戰。

太空人 SpaceX NASA

