我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

全球20億筆信箱、13億筆密碼遭外洩 資安網站教1招檢查

TVBS新聞網／編輯 楊日欣 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
駭客示意圖。(路透)
駭客示意圖。(路透)

近期，一名資安專家經營的網站收到了全球遭到外洩或竊取的資料，包含高達20億筆電子郵件地址及13億筆密碼。經專家證實資料真實可信，他已將這些資料放上網站，讓使用者可自行查詢是否受害，只要輸入電子郵件或密碼，就能立即知道自己的帳號是否外洩。

資安專家Troy Hunt揭外洩真相

根據PCWorld報導，資安專家特洛伊・亨特（Troy Hunt）經營的網站「Have I Been Pwned」（HIBP），近日收到來自多個惡意名單與網路資源的龐大資料，共包含20億筆電子郵件與13億筆密碼，這些資料由安全公司Synthient從多起外洩事件中整理而成。

亨特在部落格中表示，他親自驗證資料真實性時，輸入自己的名字，竟找到90年代使用過的舊信箱及部分真實密碼。他也邀請多位用戶進行測試，有人發現早已棄用的密碼，有人則驚見最近仍在使用的帳號資料。亨特指出，部分資料可追溯至數十年前，另一些則相當新，顯示外洩事件的時間跨度極廣。

「憑據填充攻擊」成駭客慣用手法

亨特提醒，駭客經常利用所謂的「撞庫/憑據填充攻擊」（Credential stuffing）手法，透過嘗試不同帳密組合入侵帳號。由於許多人長期不更改密碼，即使是老舊資料也可能被重複利用。若密碼過於簡單，例如「12345」、生日或姓名等，更容易被快速破解。

檢查密碼是否已外洩

目前，亨特已將這些密碼資料上傳至「Pwned Passwords」資料庫。使用者可直接前往HIBP網站輸入電子郵件或密碼檢查是否外洩，網站不會記錄任何個資。例如輸入「Fido123」後，若出現紅字，即代表該密碼曾在外洩事件中出現過數次，建議立即更換密碼；若顯示綠色，則表示該密碼目前尚未被發現外洩。

專家呼籲：使用密碼管理器、多重驗證更安全

亨特最後表示，這項資料驗證與整理工作極為繁重且成本高昂，他們已盡力確保資料完整與可查詢性，同時保護使用者隱私。他強調：「我們希望大家不要只關心資料是否外洩，更應該採取行動來保護帳號安全。」他建議民眾使用密碼管理器、設定強而唯一的密碼，或在可能的情況下使用「密碼金鑰」，並開啟多因素身份驗證（MFA），以降低遭駭風險。

全球20億筆電子信箱、13億筆密碼遭外洩！　快用這招檢查

TVBS新聞網

駭客

上一則

好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電

下一則

小腹愈來愈明顯 四招「床上運動」快速恢復身材

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
今年立冬對四大生肖「牛、蛇、猴、狗」格外有利。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

4生肖立冬轉運 職場氣場全開迎突破口

2025-11-02 23:00

超人氣

更多 >
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷