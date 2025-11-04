蘋果AI繁中版上線 即時翻譯、視覺智慧用法一次看

我的頻道

中央社／台北4日電
蘋果公司釋出iOS 26.1、iPadOS 26.1、macOS Tahoe 26.1等作業系統更新，最大亮點是Apple Intelligence繁體中文版同步上線。(路透資料照片)
蘋果公司釋出iOS 26.1、iPadOS 26.1、macOS Tahoe 26.1等作業系統更新，最大亮點是Apple Intelligence繁體中文版同步上線。(路透資料照片)

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 26.1、iPadOS 26.1、macOS Tahoe 26.1等作業系統更新，最大亮點是Apple Intelligence繁體中文版同步上線，帶來深度整合的人工智慧（AI）功能，包括即時翻譯、視覺智慧、書寫工具、更聰明的Siri、影像樂園、Genmoji等。

自從2024年6月蘋果在WWDC全球開發者大會上發表Apple Intelligence後，台灣果粉對繁體中文版敲碗期待已久，現在終於可以在iPhone、iPad和Mac電腦上體驗。

即時翻譯無疑是最實用的Apple Intelligence功能之一，只要點擊聯絡人，開啟「自動翻譯」，選擇原文和譯文語系，就能在訊息中同時顯示原文和譯文，或是透過AirPods 3無線耳機即時翻譯現場對話。在FaceTime視訊通話時，會顯示翻譯字幕。

另一項功能「視覺智慧」可以透過拍照或畫面截圖，幫使用者探索周遭環境。例如拍下雜誌上的衣服圖片，詢問穿搭建議；或者拍下文字生成摘要，尤其在看展覽時可以幫忙快速抓重點。

如果收到朋友傳來的圖片，內容包含某項活動的時間和地點等資訊，視覺智慧會自動判讀，顯示「加入行事曆」的選項，一鍵完成行程安排。

在Apple Intelligence的加持下，語音助理Siri可以理解對話上下文脈絡，變得更自然、更靈活。例如詢問「幫我查一下行事曆，不是，幫我查一下天氣」，Siri能夠理解「查天氣」才是主要問題，不會因為使用者口誤而開啟行事曆。

如果遇到比較複雜的問題像是「規劃三天兩夜上海行程」，Siri會詢問是否連結ChatGPT，並由Siri直接提供回應。

「書寫工具」可以幫助使用者重寫、校對文字或進行摘要，甚至改寫語氣還能選擇「平易近人」、「專業」、「簡潔」模式，無論在郵件、訊息、備忘錄等內建App或第三方App都能派上用場。

Genmoji功能可以透過裝置端AI模型，按照輸入的文字敘述來快速生成圖像，也能自行組合不同的emoji表情符號。

「影像樂園」App能以多種風格生成影像，包括3D動畫風、插畫或素描風格。在整合ChatGPT後，使用者還能選擇油畫風或向量藝術風格，或點選「任意風格」，透過描述生成想要的影像。

其他值得注意的新功能還有「重要郵件」功能，會把最緊急的電子郵件，例如內文提到立即回覆或類似的緊急字樣、航班通知等，在收件匣中置頂顯示，使用者不需打開郵件即可查看摘要。

「照片」App也變得更聰明，使用者只要透過自然語言描述想要尋找的東西，就能在照片和影片中輕鬆找到。如果照片背景出現不相干的物體或人物時，也能運用清除工具來刪除。

對蘋果而言，Apple Intelligence帶來便利性的同時，也不能忽略隱私保護，因此盡可能在用戶裝置上處理資料。當用戶請求處理AI任務時，Apple Intelligence會先分析能否在裝置端完成，若需要更高的運算能力，會透過私密雲端運算（Private Cloud Compute），發送至由蘋果晶片建構的伺服器處理。

在私密雲端運算的處理過程中，用戶的資料不會被儲存，也沒人可以查看；在AI任務處理完成後，相關資料就會被刪除。私密雲端運算的作業系統刻意移除許多標準伺服器功能，例如永久性資料儲存和遠端管理工具，從根本上消除隱私風險。

傳統伺服器處理資料時，使用者無法驗證業者的隱私聲明是否屬實。蘋果的做法是開放私密雲端運算的軟體映像檔，讓獨立專家可以持續檢視與驗證其隱私承諾。

