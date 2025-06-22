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反詐還厭女？情感反詐模擬器 超越黑神話登頂中區Steam

記者黃雅慧／即時報導
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備受爭議的國產影遊「情感反詐模擬器」反超黑神話悟空，一舉登頂Steam中國國區熱銷榜。（取材自快科技）
備受爭議的國產影遊「情感反詐模擬器」反超黑神話悟空，一舉登頂Steam中國國區熱銷榜。（取材自快科技）

中國知名3A遊戲「黑神話：悟空」近期被剛剛發售且備受爭議的國產影遊「情感反詐模擬器」反超，一舉登頂Steam（電子遊戲平台）中國國區熱銷榜，以及全球熱銷榜前三（免費遊戲除外）。而該款遊戲也引發情感反詐與厭女的性別對立的爭議。

「黑神話：悟空」日前開啟其發售一年來的首次折扣（8折後為人民幣214.4元）而成功登頂Steam國區熱銷榜第一。不過登頂的喜悅在僅僅一天之後，被剛剛發售且備受爭議的中國國產影游「情感反詐模擬器」直接反超。

「情感反詐模擬器」號稱是中國國內首款以「情感反詐」為主題的互動影遊，由香港導演胡耀輝（代表作「一路向西」）執導，前方工作室開發發行，Steam 國區定價人民幣33 元，首發人民幣29.04元，截至發稿Steam好評率能到96%。

據了解，「情感反詐模擬器」此前名稱「撈女遊戲」，玩家將扮演「情感獵手」，深入「撈女」組織核心，在非第一人稱沈浸式影像中，在欺騙與誘惑之間做出關鍵抉擇。這款遊戲包含472分鐘影像、200 + 選項、38個結局。

不過，該款遊戲引起爭議，許多男性玩家對遊戲的反詐教育功能給予高度評價，認為它填補了遊戲市場的空白。遊戲內置的14萬字「戀情知識檔案」被玩家稱為「防騙聖經」，詳細拆解「養魚套路」「情緒操控」等陷阱。遊戲的「互助留言板」湧現大量真實案例，如「3個月為主播花10萬」「相親遇索財陷阱」等，成為男性情感宣洩的出口。

然而，也有也有部分玩家對遊戲提出尖銳批評，認為其敘事存在嚴重偏見。極目新聞20日在一篇評論文章中稱，「撈女遊戲」涉嫌煽動性別對立、污名化女性而引爆輿論場，導演的B站帳號在遊戲上線首日就被封禁。文章批評所謂的「互助留言板」淪為厭女、恨女言論的集散地，標榜的「反詐教育」實則是異化個體創傷，煽動群體對立的遮羞布。

香港

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