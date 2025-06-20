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三星據傳下月將發表最薄折疊機 「輕薄手機」大戰持續白熱化

編譯簡國帆／綜合外電
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三星電子據傳下月將發表更薄版本的折疊機。(路透)
三星電子據傳下月將發表更薄版本的折疊機。(路透)

南韓三星電子據傳下月將發表更薄版本的折疊機，繼續與中國展開「最薄裝置」大戰。

科技部落格SAMMOBILE指出，三星電子可能在7月9日舉行「Unpacked」新機發表會，預料將公開今年的可摺疊手機，包括Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7，可能還有Galaxy Z Flip 7 FE。

7月9日距離三星電子去年7月10日在巴黎發表Galaxy Z Fold 6正好滿一年，去年三星電子是在6月26日證實活動日期，因此今年活動的日期可能會在下周公布。

在三星電子2019年率先推出可折疊至智慧手機後，中國對手已積極搶攻這塊市場，特別是榮耀和OPPO，這些中國業者已運用輕薄設計，和三星電子做出區隔。

CCS Insight首席分析師伍德指出，在折疊機的薄度變得更加關鍵，因為人們不會接受以更厚又更重的手機，換取折疊機的好處，「三星必須加油」。

三星電子去年推出Galaxy Z Fold 6折疊厚的厚度約為12.1公釐（1.21公分），重239公克，Oppo今年稍早推出的Find N5折疊後厚度為8.93公釐（0.893公分），重229公克，榮耀去年推出的Magic V3折疊後厚度9.2公釐（0.92公分），重226公克。

三星電子在今年稍早的部落格文章表示，最新款的Galaxy Z系列裝置將是最輕薄與最先進的折疊機。但競爭將更加激烈，榮耀計劃7月2日在中國發表最新款折疊機Magic V5。

儘管折疊機已取得進展，其市場規模卻不如許多人預期。CCS Insight表示，折疊機今年將只占整體智慧手機市場的2%，減少厚度或許有助提振市況，但消費者偏好也必須改變，「消費者在許多情況下能找不到為何需要一款折疊裝置的理由」。

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