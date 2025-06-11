德造超級電腦「藍獅」採用Nvidia下一代晶片

人工智慧(AI )晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)和慧與科技(Hewlett Packard Enterprise)10日宣布和德國 萊布尼茨超級運算中心(Leibniz Supercomputing Centre)合作，採用Nvidia下一代晶片，打造新的超級電腦。

路透報導，德國這座採用Nvidia的Vera Rubin晶片的新超級電腦名為「藍獅」(Blue Lion)，預計2027年初將可供科學家使用。

今年GTC大會上，Nvidia執行長黃仁勳輝達宣布推出全新旗艦晶片Blackwell Ultra GPU時，曾透露下一代Vera Rubin超級晶片，Rubin的命名來自是美國女天文學家，生前開闢宇宙看不見的暗物質研究領域。

Nvidia在德國漢堡(Hamburg)的一場超級運算會議上宣布上述最新消息。Nvidia曾在5月底透露，加州的勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Lab)也計畫利用這款晶片打造超級電腦，預計2026年啟用。

此外，Nvidia還宣布，德國另一座國家級研究機構「尤利希研究中心」(Forschungszentrum Julich)採用Nvidia晶片的超級電腦Jupiter，已成為全歐洲最快速的系統。

這些合作計畫顯示，歐洲各大機構正致力投入超級電腦，以在生物科技、氣候研究等科學領域維持與美國的競爭力。

Nvidia 10日也發表稱為「氣候瓶」(Climate in a Bottle)的AI模型。Nvidia資料中心產品行銷部門主管哈里斯(Dion Harris)在記者會上表示，科學家將可以輸入諸如海面溫度等初始條件，以產生未來10到30年的氣候預報，並觀察地球表面任何1公里左右的天氣狀況。

哈里斯說：「研究人員將結合古典物理學和AI來解決大氣流動問題。這項技術將讓他們能夠更詳細分析成千上萬種不同情況。」