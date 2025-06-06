M4版MacBook Air實測：續航力多工有感提升

蘋果公司搭載M4晶片的MacBook Air。(中央社)

蘋果搭載M4晶片的MacBook Air輕薄筆記型電腦，規格升級但卻降價賣，引起討論。專家實測後指出，M4版本的電池續航力提升到使用3天才需要充電，同時開啟多個應用程式的多工切換速度也很流暢，都屬於有感提升，對學生而言性價比相當高。

M4版MacBook Air相較前一代搭載M3晶片的機型便宜，頗有搶占市場的意味。除了晶片升級帶來更長的電池續航力，還配備全新1200萬畫素前置相機，可以自動將畫面中的人物保持居中，提升視訊通話的參與度，並支援「桌上視角」，而且最多可外接2台顯示器。

「桌上視角」可以共享MacBook Air前方桌面區域的畫面，以便在視訊通話時展示桌面上的內容。

3C科技達人Tim哥接受中央社記者採訪表示，原本他主要使用筆電是M2版MacBook Air，大約每2天要充電一次，現在換成M4機型後可以3天充一次，續航力明顯提升。

Tim哥說，M4版MacBook Air的多工處理表現顯著提升，同時開啟多個應用程式例如Keynote、郵件、剪片軟體、Photoshop、壓縮工具及備忘錄，同時還播放影片時，在不同程式之間切換都很流暢無延遲，可以歸功於M4機型標配記憶體容量從8GB提升到16GB。

另外，Tim哥常需要剪輯短影音，以4GB大小的4K影片為例，進行特效處理的時間可以在10秒內完成，較M2機型明顯縮短。甚至使用ChatGPT 等人工智慧 （AI ）聊天機器人生成圖像的速度，也從M2版本的40至50秒，縮短到M4版的30秒以內。

Tim哥強調，對一般使用者或學生而言，M4版MacBook Air的性價比相當高，適合日常工作、AI應用及一般影音剪輯。不過，對於專業影音後製人員而言，若需要處理20GB至30GB以上的大型素材，高階機MacBook Pro仍然更合適，因為MacBook Pro的效能、散熱、記憶體與處理器規格更高，適合大量素材與高效能需求。

中央社記者實測13吋M4版MacBook Air，使用AI基準測試工具Geekbench AI，針對神經網路引擎（Neural Engine）的效能進行測量，根據不同的測試資料類型，得出單精度、半精度和量化3組分數，分別為4821分、36474分、51755分。

同樣使用Geekbench AI測試M2版MacBook Air，得出的3組分數為3420分、26649分、29402分，皆不如M4機型，兩者有明顯差距。

由於M4版與M2版MacBook Air的尺寸和重量完全一樣，少數能辨識差別的，就是M4版全新推出的「天藍色」，在室內不同光線和陽光照射下，會呈現動態漸層效果。

整體而言，Tim哥認為M4版MacBook Air已能滿足短影音或一般剪輯需求，且輕便攜帶的優勢很明顯，若從M1或Intel晶片機型升級，效能提升會更有感。雖然M4機型推出13吋和15吋的版本，Tim哥仍偏好13吋，更方便放進各種背包中，可兼顧輕便與效能。