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「全球跑步日」戴著Apple Watch跑起來 獲限定版獎章

記者黃筱晴／即時報導
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「全球跑步日」戴著Apple Watch完成一次至少五公里的跑步訓練，即可獲得一枚專屬的數位獎章。（圖／蘋果提供）
「全球跑步日」戴著Apple Watch完成一次至少五公里的跑步訓練，即可獲得一枚專屬的數位獎章。（圖／蘋果提供）

6月4日是「全球跑步日」，蘋果也在這天推出特別活動，只要在全球跑步日當天，戴著Apple Watch，透過任何可將運動記錄新增至「健康」App的應用程式，完成一次至少五公里的跑步訓練，即可獲得一枚專屬的數位獎章。

為幫助使用者提升跑步體驗，Apple Watch上的「體能訓練」App提供多元專業功能，讓跑者更有效掌握運動表現與實現健身目標。從垂直振幅、步幅、著地時間到功率，精準的跑步測量指標協助使用者了解自身動作。自訂訓練功能更可依照距離或時間目標，設計具結構性的間歇訓練，並透過觸覺與語音提醒協助切換階段。

跑者亦可使用「配速員」功能，設定距離與目標完賽時間後，Apple Watch將提供即時配速建議，幫助穩定達成目標。此外，自動跑道偵測技術能辨識戶外標準跑道，搭配Apple地圖與GPS資料，精準記錄距離、配速與路線圖。若你習慣重複同一路線，「體能訓練」App的路線競速功能則會提供過往最佳與最新紀錄的對比競跑，協助你突破自我。

除了即時訓練數據，體能訓練App的訓練負荷評估，能根據最近七天與前28天的訓練強度與時長，判斷是否處於過度或適當負荷狀態，協助調整訓練計畫，確保運動持之以恆又安全。

App Apple Apple Watch

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