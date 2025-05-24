我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

X當機大致修復 馬斯克喊話將全年無休投入工作

中央社綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克。(歐新社)
馬斯克。(歐新社)

在斷線追蹤網站Downdetector.com通報社群平台X發生當機，數萬名用戶受到影響後，平台已大致恢復運作。美國億萬富豪馬斯克隨後表示他會重拾全年無休在公司工作的日子。

路透社報導，Downdetector.com顯示，當機最高峰發生在美東時間上午8時51分左右，當時有超過2萬5800人通報X平台出現問題，自此之後通報數量逐漸下滑，截至美東時間下午12時09分，通報件數已跌至650件以下。

馬斯克（Elon Musk）在X發文寫道，他將恢復「1天24小時、1週7天」要不是在工作，就是在會議室、伺服器機房或廠房過夜的模式。他還說自己必須超級專注在X平台、人工智慧（AI）新創公司xAI和電動車大廠特斯拉（Tesla）上面，同時提到星艦（Starship）即將於下星期進行發射，且此時他們正著手推出多項重要科技。

根據Downdetector.com數據，X當機最高峰時，諸如德國、西班牙、法國、印度、加拿大、澳洲和英國等其他國家的數千名用戶也曾無法連上X平台。

X並未立即回覆路透社關於這次當機的置評請求。

馬斯克先前豪擲近3億美元支持川普（Donald Trump）和其他共和黨人的2024年選戰，川普當選美國總統後，由馬斯克領導削減開支的「政府效率部」（DOGE），但他的政治觀點在歐美引發抗議潮，造成特斯拉銷售暴跌。他本月20日已對外表明將把注意力轉回自己的企業帝國。

馬斯克

上一則

4生肖下半年擺脫貧窮 屬鼠商業嗅覺強、他靈活操作股市

延伸閱讀

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
傳DOGE擴大使用Grok分析資料 馬斯克恐有利益衝突之虞

傳DOGE擴大使用Grok分析資料 馬斯克恐有利益衝突之虞
憂AI發展缺電 馬斯克：中發電量像火箭升空 美卻停滯了

憂AI發展缺電 馬斯克：中發電量像火箭升空 美卻停滯了
馬斯克將大減政治現金 衝擊共和黨期中選情影響2028布局

馬斯克將大減政治現金 衝擊共和黨期中選情影響2028布局

熱門新聞

三大星座男能把伴侶氣死。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

2025-05-21 22:50
汽車研究公司指出五款日本車在二手車市場轉售價很高，Toyota和Honda各有兩款車上榜。二手車示意圖，和本新聞無關。(路透)

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

2025-05-18 19:35
Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
四生肖因人品好，賺錢機遇佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

2025-05-17 00:00
好市多示意圖。 (美聯社)

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

2025-05-17 19:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線