X當機大致修復 馬斯克喊話將全年無休投入工作

馬斯克。(歐新社)

在斷線追蹤網站Downdetector.com通報社群平台X發生當機，數萬名用戶受到影響後，平台已大致恢復運作。美國億萬富豪馬斯克 隨後表示他會重拾全年無休在公司工作的日子。

路透社報導，Downdetector.com顯示，當機最高峰發生在美東時間上午8時51分左右，當時有超過2萬5800人通報X平台出現問題，自此之後通報數量逐漸下滑，截至美東時間下午12時09分，通報件數已跌至650件以下。

馬斯克（Elon Musk）在X發文寫道，他將恢復「1天24小時、1週7天」要不是在工作，就是在會議室、伺服器機房或廠房過夜的模式。他還說自己必須超級專注在X平台、人工智慧（AI）新創公司xAI和電動車大廠特斯拉（Tesla）上面，同時提到星艦（Starship）即將於下星期進行發射，且此時他們正著手推出多項重要科技。

根據Downdetector.com數據，X當機最高峰時，諸如德國、西班牙、法國、印度、加拿大、澳洲和英國等其他國家的數千名用戶也曾無法連上X平台。

X並未立即回覆路透社關於這次當機的置評請求。

馬斯克先前豪擲近3億美元支持川普（Donald Trump）和其他共和黨人的2024年選戰，川普當選美國總統後，由馬斯克領導削減開支的「政府效率部」（DOGE），但他的政治觀點在歐美引發抗議潮，造成特斯拉銷售暴跌。他本月20日已對外表明將把注意力轉回自己的企業帝國。