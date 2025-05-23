量產目標1億台 奧特曼與艾夫的AI神祕新品 放話能創1兆美元價值

OpenAI執行長奧特曼。（路透）

OpenAI 執行長奧特曼 （Sam Altman）向員工透露，正與前蘋果總監艾夫（Jony Ive）合作開發的神秘AI裝置，並非手機、也非眼鏡類型，並設定1億台的驚人量產目標。

以ChatGPT聊天機器人而聞名的OpenAI 周三宣布，斥資65億美元收購艾夫的新創公司io。儘管io成立僅一年，且尚未推出任何產品，奧特曼卻大膽預估，這筆交易將為OpenAI創造1兆美元的價值。

奧特曼在內部會議中透露，這款定位為「可隨身攜帶或桌面使用」的裝置，將成為繼iPhone和MacBook Pro後「改變人類互動方式的第三款核心設備」。

根據外資分析師傳出的消息，該裝置的外觀類似iPod Shuffle。

奧特曼還表示，這將是「多款系列裝置」。他對員工說，保密至關重要，否則競爭對手將迅速抄襲。

艾夫的團隊據悉已開始接洽供應商，籌備量產。奧特曼承認無法立即達到1億台的目標，但誓言將改寫消費電子產品的量產速度紀錄。

但這項計畫隱含風險：奧特曼投資的另一家前蘋果系新創公司Humane，其AI Pin產品的市場反應慘淡。同時，OpenAI去年秋天告知股東，2029年前實現獲利之前恐累積虧損440億美元。

OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）坦言，相信該投資將獲致回報，最終提高ChatGPT的訂閱量。

財務長傅萊爾說，收購io這類新創公司「很難估值」：「你其實是在押注優秀人才，甚至更高層次的東西。這不只是空想新平台可能長什麼樣子——你還得有能力打造它、真正做出來，更要能搞懂供應鏈是怎麼運作的。」

她表示，新裝置將讓更多用戶能使用OpenAI的技術，進而帶動訂閱增長和用戶黏著度。OpenAI最新公布的周活躍用戶達到5億。

傅萊爾指出，如果ChatGPT能讓全球用戶都對使用AI感到興奮，不把AI局限於手機應用，就能發展出更多商業模式。