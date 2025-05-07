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不到0.6公分？超薄手機戰開打 三星下周秀S25 Edge

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「不到0.6公分」超薄手機戰開打 三星13日發表S25 Edge

中央社／台北8日電
三星8日發布邀請函，預告將於5月13日上午，在三星官方Youtube頻道發表超纖薄手機Galaxy S25 Edge。(路透)
三星8日發布邀請函，預告將於5月13日上午，在三星官方Youtube頻道發表超纖薄手機Galaxy S25 Edge。(路透)

三星8日宣布，將於13日發表超薄手機Galaxy S25 Edge，除了升級的行動AI，也搭載2億畫素廣角主鏡頭，市場傳聞纖薄機身將縮減至不到0.6公分，而蘋果也傳出秋季將推iPhone 17 Air，意味著超薄手機之爭今年將登場。

三星8日發布邀請函，預告將於5月13日上午，在三星官方Youtube頻道發表超纖薄手機Galaxy S25 Edge。

三星指出，過去10年智慧型手機歷經驚人的轉變，比以往更強大、智慧，行動AI也推升裝置的能耐，重塑行動體驗，協助用戶溝通、創作、提升生產力，消費者日益依賴手機，也期望裝置輕薄便攜，並保有強大性能與創新實力。

三星表示，Galaxy S25 Edge不只是款輕薄的智慧型手機，每一處曲線、輪廓與零件皆是精密工程，也搭載全面升級的行動AI，並於輕巧機身中搭載2億畫素廣角主鏡頭。

市場傳聞，Galaxy S25 Edge纖薄機身將縮減至不到0.6公分，比S25 Ultra的0.82公分更加纖薄，但為了達到厚度減少，僅配備2顆鏡頭。

蘋果也傳出秋季將發表iPhone 17 Air，號稱史上最輕薄iPhone，兩大手機巨擘超薄手機，將在今年揭開競爭序幕。

三星 iPhone AI

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