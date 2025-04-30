我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

Meta發表獨立應用程式Meta AI 迎戰ChatGPT

編譯黃淑玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta產品長Chris Cox介紹新推出的Meta AI應用程式。（美聯社）
Meta產品長Chris Cox介紹新推出的Meta AI應用程式。（美聯社）

臉書母公司Meta Platforms周二（29日）發表獨立的人工智慧（AI）應用程式，取名Meta AI，要迎戰市場上ChatGPT等其他熱門的聊天機器人。

Meta AI背後的技術是公司的Llama大型語言模型，在Meta AI之前，Llama的AI功能已能在Meta旗下的多個社群應用程式（app）裡使用，像是Instagram、WhatsApp、Facebook等。現在推出獨立的Meta AI，使用者可以不必再透過Meta其他平台就可直接利用。

Meta執行長祖克柏在Instagram發布的影片中說：「Meta AI是為成為你的個人AI而設計，這代表了它首先就會是圍繞著語音對話來設計。」祖克柏形容這個以語言為主的數位助理，是個可幫助使用者了解新聞或是應對個人問題的工具。

目前市場上最熱門的ChatGPT，開發者OpenAI於2022年推出後，成為文化現象。OpenAI執行長奧特曼說，ChatGPT現在每周大約觸及8億用戶。

Meta的高階主管們認為，Meta AI的語音與個人化功能，將提供不一樣的體驗。因為Meta AI經由Meta旗下的多個平台獲得的資料，對用戶的興趣有基本了解。祖克柏說，如果用戶願意，「可以讓Meta AI知道你，以及你所關心的人的許多事」。

Meta AI提供社群功能，用戶可分享使用AI的方式，也能與Meta與雷朋合作的智慧眼鏡連結。祖克柏表示，這些是公司長遠產品服務規畫的開始。

Meta選在AI會議「LlamaCon」展開之前，發表Meta AI。「LlamaCon」活動上，Meta將讓與會者預覽開發者平台Llama API，該平台希望改善推理的速度，並更容易偵測到AI生成的詐欺行為。

Meta AI ChatGPT

上一則

4月30日星座運勢 射手桃花爆棚 雙魚投資進帳

下一則

史上最近距離觀測 太陽表面3D特寫照震撼公開 大洲級黑子群曝光

延伸閱讀

OpenAI考慮成立社群網站 和X、IG互別苗頭？

OpenAI考慮成立社群網站 和X、IG互別苗頭？
OpenAI考慮成立社群網站 和X、Instagram互別苗頭

OpenAI考慮成立社群網站 和X、Instagram互別苗頭
新聞眼／瘋玩吉卜力風 OpenAI有侵權嗎？

新聞眼／瘋玩吉卜力風 OpenAI有侵權嗎？
吉卜力風圖片太夯 ChatGPT用戶1小時內暴增百萬

吉卜力風圖片太夯 ChatGPT用戶1小時內暴增百萬

熱門新聞

三星座誰很難真正走心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

2025-04-25 23:00
12星座中誰最容易「表裡不一」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cedric Fauntleroy）

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

2025-04-24 22:45
網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

2025-04-28 19:35
夫妻一人為天秤座注定幸福到老。（取材自pexels.com@Min An）

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

2025-04-22 23:00
示意圖。（取自123RF）

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

2025-04-21 16:00
示意圖。（取自123RF）

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

2025-04-28 14:00

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來