匿名色情片演員被搜出高中畢業照 多少人在網路上搜尋你的臉？

網上刪除自己的裸照非常困難。像谷歌這樣的搜尋引擎提供了免費的請求表格，可以刪除與姓名搜尋相關的網頁。但臉部搜尋呢？示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan Mudruk）

大衛有著某種上癮的問題。自從孩提時代起，他就花了無數個小時在網上尋找女性裸照和性愛影片。他對於自己花這麼多時間在尋找網路色情內容並不開心，但他無法停止。

在某個時候，他開始渴望更多。他想知道這些女性真正是誰，想挖掘她們假名之外的資訊，找出她們的真實姓名，看看她們在現實生活中是什麼樣子。

他在一個名為FreeOnes的色情討論版上聽說了一個工具。有人在該討論版上分享了一張色情演員穿著衣服並微笑的生活照，並非演出時的角色照片。當有人問他如何找到這張照片時，他貼出一個 PimEyes 的連結，這是一個免費的人臉辨識網站。

三十多歲的大衛使用了PimEyes。這是一個相當簡單的工具。網站首頁以醒目的白色字體寫著「人臉搜尋」，並邀請使用者「上傳一個人的照片」。PimEyes聲稱擁有來自一．五億個網站的數億人臉資料。他只須要上傳一張女性的截圖，網站就會回傳那些被認為與她最相似者的照片。「我們不會保存您的搜尋圖片，」網站承諾道，帶著讓人痛苦的諷刺意味補充道： 「網路隱私對我們非常重要。」

PimEyes的人臉搜尋工具有效。大衛能夠上傳那些他曾觀看過的色情片中女性截圖，然後在網路上找到她們的照片，有時還能找到她們的真實姓名。從那裡，他可以知道她們住在哪裡，並在現實世界中找到她們，如果他有意對她們進行傷害或攻擊，這是一個可怕的可能性。但這並不是他的目的所在，他只是想滿足好奇心。

「你在臉書上找到她們，看到她們的個人照片或其他內容，這讓一切變得更加刺激，」大衛說。「就像蝙蝠俠或超人的祕密身分一樣。你本不應該知道這個人是誰，她們不想讓你知道，但你不知怎地卻找了出來。」

這些女性之所以保持身分的祕密，是有原因的。上流社會往往不贊同她們的職業。2014年，杜克大學的一名新生被同學揭露為名叫諾可絲（Belle Knox）的色情演員。

當人們發現這位學生靠拍攝性愛影片來繳付6萬美元的學費時，她在校園內受到排擠並在網路上受到騷擾。「當時，有人稱我為『須要學習行為後果的蕩婦』、『被操爛的婊子』，還有最冒犯人的『不知道在幹麼的小女孩』。」她當時寫道。

還有達爾伶（Ela Darling）。她曾是一位圖書館員，後來成為成人影片的女星。她進入這個產業是因為一個前男友威脅要在網上公開她的不雅照片和影片。她決定自己主動公開這些內容，並從中賺錢。

達爾伶有兩個臉書帳戶，一個是用她在成人影片中的藝名「達爾伶」，另一個是她的真實姓名和記錄「普通生活」的帳戶。

在她用普通帳戶加某個人為好友之後， 她會登入她的色情帳戶並封鎖該人，以防止他們看到或瀏覽她的另一個身分。

她這樣做是為了保護自己、家人和朋友免受騷擾，並避免承受社會汙名的懲罰。她說：「我們並不是受到保護的階級。」換句話說，人們可以對成人影片演員進行歧視。人們可以拒絕僱用她們、拒絕租公寓給她們，或者拒絕向她們提供服務。

當前房東發現了達爾伶的成人影片工作後，她拒絕延續達爾伶的租約，讓她不得不匆忙尋找新的住所。幾年前，房屋出租網站Airbnb將達爾伶從其平台封鎖，當時該平台似乎在清除從事性產業的人。達爾伶表示，她從未在Airbnb上的房屋物件發生過性行為。但人臉辨識技術將更快地引入的世界，人們會根據別人過去的選擇先入為主地判斷，而不是根據他們現在的行為。

大衛說他對於揭露這些女性，或給她們造成任何麻煩都沒有興趣。他將自己視為數位版的偷窺癖者，他不以任何方式干涉，只是窺探著色情演員真實生活的一扇窗戶。

他會將搜尋的結果截圖並保存在加密的硬碟上，因為他絕對不希望其他人找到這些資料。

對他來說，這是一種孤獨的遊戲，一種具有挑戰性的侵入性癖好。有一次，他在一個「沙發試鏡」（casting couch）的影片中遇到了一個他喜歡的女性，這是一種色情片的類型，在這種片中，一位準女演員被面試，然後在沙發上與面試官發生性行為以「試鏡」。

他用這位年輕女子的臉部照片進行PimEyes搜尋。其中一個匹配結果是她在一所高中網站上的照片。她的名字沒有包含在內，但大衛繼續搜尋並發現該學校有一個擁有成千上萬照片的Flickr帳戶。他找到了他認為她可能畢業的那一年「春季舞會」照片，並開始瀏覽它們，不到二十分鐘，他找到了一張包含她名字的照片。大衛是一位科技專家，但他覺得自己可以轉行成為一名私家偵探。

一旦大衛知道一位演員的身分，他往往對她失去興趣。最終，他厭倦揭露色情專業人士的行為，並轉向他認為真正可恥的行為：他清查了他整個臉書的朋友名單。但其實不是全部清單，只是女性的部分。

在十五年的時間裡，他在臉書上交了數百名女性朋友。他第一個搜尋到的人是一個他度假時在俱樂部遇見過一次的陌生人。他們成為臉書上的朋友，但後來再也沒有互動。「結果她在生活中的某個時刻拍攝了色情片，」他說。「她現在是棕髮，但在色情片中，她是金髮。」

然後他發現更多：一個朋友在Reddit社區「失控」上發布了裸照，那是一個匿名收集對身體讚美的地方。一位熟人的裸胸照片，她曾參加過世界裸體騎行活動。曾經申請租房的女士，在一個報復性色情網站上有裸體自拍照。這些女性的名字沒有出現在照片上。在這些整理網路照片的搜尋工具出現之前，她們一直相對安全、不被人知曉。

要從網上刪除自己的裸照是非常困難的。像谷歌 這樣的搜尋引擎提供了免費的請求表格，可以刪除與姓名搜尋相關的網頁，但對於臉部搜尋呢？這是PimEyes提供的一項收費服務。PimEyes的「PROtect計畫」每月起價約為80美元。它被宣傳為一種可以找到自己不知道存在的照片方法，同時提供「專屬支援」，幫助將這些照片從出現的網站上刪除。但一位試圖從該服務中刪除後悔照片的女性稱之為：職業性敲詐。

PimEyes最初由一對「駭客 」類型的人在波蘭建立， 但在2021年以一個未透露金額的價格被一位居住在喬治亞（Georgia）首都第比利斯（Tbilisi）的資安研究教授收購。

這位教授告訴我，他認為既然人臉辨識技術已經存在且不會消失，那麼應該讓每個人都能夠使用這項技術。他說，對該技術的禁止將和1920年代美國的禁酒令一樣無效。那些在進行搜尋之前必須點擊一個框的人會注意到，你只該搜尋自己的臉。

教授表示，未經他人同意查找他人是違反歐洲隱私法的行為。然而，該網站沒有設置控制技術措施，來確保一個人只能上傳自己的照片進行搜尋。

太多人目前在網上沒有意識到可能發生的事情。在OnlyFans、AshleyMadison、Seeking和其他號稱匿名的網站上，人們隱藏了自己的姓名，但卻暴露了自己的臉孔，沒有意識到這樣做的風險。

大衛對於是否匿名地告訴他的朋友們，這些照片已經存在並且可以透過新技術找到，感到困惑。但他擔心她們會因此感到不安，並且這樣做可能會帶來更多傷害而不是好處。

他從未將自己的臉孔上傳到PimEyes，雖然這本該是服務的本意，但他不想知道這樣搜尋會找到哪些照片。他說：「無知是福。」

《你的臉屬於我們：一家神祕新創公司終結隱私之路》。(圖片提供／寶鼎出版)

（本文出自《你的臉屬於我們：一家神祕新創公司終結隱私之路》，寶鼎出版／卡希米爾・希爾，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）